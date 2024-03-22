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У «Дії» стали доступними документи про освіту

14:23 22 березня 2024
Застосунок Дія

Після завершення бета-тестування у застосунку «Дія» стали доступні послуги з отримання доступу до документів про освіту — дипломів, атестатів та свідоцтв.

Як повідомляют в команді «Дії», відповідні документи можна використовувати при працевлаштуванні чи поданні заявок на гранти.

Віднині громадяни можуть не ксерити, а «шерити»:

  • Свідоцтво про базову середню освіту;
  • Атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту;
  • Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації;
  • Диплом кваліфікованого робітника;
  • Диплом фахового молодшого бакалавра;
  • Диплом молодшого спеціаліста;
  • Диплом молодшого бакалавра;
  • Диплом бакалавра;
  • Диплом спеціаліста;
  • Диплом магістра;
  • Диплом доктора філософії;
  • Диплом доктора мистецтва.

Якщо інофрмація про вашу освіту є у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО), документи підтягнуться автоматично. Для того, аби скористатися цим сервісом, застосунок необхідно оновити.

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До цього в «Дії» запустили сервіс, який буде корисний чиновникам та політикам, які мають подавати щорічні деклараціі. Йдеться про доступ до інформації про членів сімʼї та статки родичів декларанта, які чиновник може за кілька кліків внести до своєї декларації.

Фото «Дії»

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