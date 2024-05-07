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Клуб споживачів

Весняний догляд за півоніями: найважливіші правила

16:41 7 травня 2024
Півонії

Півонії є в саду у багатьох українців. Досвідчені садівники радять уникати поливу і підживлення півонії під корінь, оскільки ці кольори мають особливу систему коренів, яка поширюється далеко за межі центру куща, пише Telegram-канал «Моя дача. Сад и город».

Вони радять підживлювати і поливати по периметру куща і на деякій відстані від нього, щоб активні всмоктуючі корені могли отримувати поживні речовини.

Також навесні обов'язково:

- Посипте золою і обприскуйте паростки бордоською рідиною, щоб запобігти гнилі та грибкам.
- Заберіть залишки мульчі та рослинних залишків, щоб уникнути розвитку хвороб та шкідників.
- Не бійтеся заморозків, для червоних паростків вони не страшні.
- Розпушуйте ґрунт лише після появи паростків.
- Підживіть азотом на початку вегетації, використовуючи аміачну селітру або розведений коров'як.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що робити, щоб півонії зацвіли пишним кольором.

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