Весняний догляд за півоніями: найважливіші правила

Півонії є в саду у багатьох українців. Досвідчені садівники радять уникати поливу і підживлення півонії під корінь, оскільки ці кольори мають особливу систему коренів, яка поширюється далеко за межі центру куща, пише Telegram-канал «Моя дача. Сад и город».

ВІДЕО ДНЯ

Вони радять підживлювати і поливати по периметру куща і на деякій відстані від нього, щоб активні всмоктуючі корені могли отримувати поживні речовини.

Також навесні обов'язково:

- Посипте золою і обприскуйте паростки бордоською рідиною, щоб запобігти гнилі та грибкам.

- Заберіть залишки мульчі та рослинних залишків, щоб уникнути розвитку хвороб та шкідників.

- Не бійтеся заморозків, для червоних паростків вони не страшні.

- Розпушуйте ґрунт лише після появи паростків.

- Підживіть азотом на початку вегетації, використовуючи аміачну селітру або розведений коров'як.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали, що робити, щоб півонії зацвіли пишним кольором.

РЕКЛАМА

86

Читайте нас у Facebook