США запровадили санкції проти низки компаній із трьох країн: до чого тут ЦОР?

Щодо російських компаній-імпортерів нітроцелюлози та бавовняної целюлози (сировини, що використовується для виробництва вибухових речовин та ракетного палива. — Авт.), а також двох китайських компаній-виробників нітроцелюлози, які фігурували у розслідуванні Центру оборонних реформ «Російська снарядна коаліція: хто як допомагає росії виробляти боєприпаси», запроваджені санкції Сполучених Штатів Америки. Про це йдеться в офіційній заяві Міністерства фінансів США.

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Так, згідно з даними американського відомства, санкції застосовано до таких російських компаній-імпортерів нітроцелюлози — ТОВ «Прінт колор»; ТОВ «Будтехнологія» та ТОВ «АМС Груп». А також до компаній-імпортерів бавовняної целюлози, які ввозили до росії сировину з Узбекистану. Зокрема, ТОВ «Ленахім», ТОВ «Бінагруп», ТОВ «Навімакс груп», ТОВ ВКК «Віва», ТОВ «Ярспецпостачання» та ТОВ «Хімтрейд».

Уряд США застосував санкційні обмеження також до двох китайських компаній-виробників нітроцелюлози — Hengshui Yuanchem Traiding Limited та Hengshui Heshuo Cellulose Co. Ltd.

Нагадаємо, Центр оборонних реформ опублікував доповідь, згідно з якою значна частина сировини (нітроцелюлози), що використовується росією для виробництва боєприпасів, постачається з країн-членів НАТО та країн-партнерів Північноатлантичного альянсу. Головними такими постачальниками є Тайвань, Німеччина та Туреччина. Також, у доповіді наголошується, що Китай, який до 2022 року не постачав нітроцелюлозу в росії, станом на кінець 2023 року став найбільшим постачальником.

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