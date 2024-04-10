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Чеський депутат назвав країни НАТО, які постачають росії сировину для ВПК

19:28 10 квітня 2024
депутат Європейського парламенту Томаш Здеховскі

Необхідна консолідована позиція як країн, чиї компанії залучені до постачання росії сировини для виробництва вибухових речовин, так і міжнародного співтовариства в цілому. Необхідно запровадження повного ембарго на постачання такої сировини країні-агресору. Про це заявив депутат Європейського парламенту, член Спеціального комітету з протидії іноземному втручанню, включаючи дезінформацію, Томаш Здеховскі (EPP) у коментарі Guildhall.

«Я знаю про проблему і працюю для її вирішення. Мною підготовлений і направлений до Європейської комісії відповідний запит. Постачання до росії сировини (нітроцелюлоза, бавовняна целюлоза, бавовна — Авт.) з якої вони виробляють вибухівку та боєприпаси, зокрема, країнами НАТО, — це просто обурливо та неприпустимо, я не залишу це питання», — заявив європарламентар.

За його словами, необхідно введення повного ембарго на постачання до росії сировини, яку використовує країна-агресор для виробництва боєприпасів і вибухових речовин.

«Відповідні російські заводи та підприємства мають бути під санкціями. Це абсолютно кричущий випадок, що після двох років війни, ми постачаємо росіянам сировину для військово-промислового комплексу та подальшого вбивства людей. Необхідно консолідована позиція з цього питання, як країн, чиї компанії залучені до таких постачань, так й демократичної спільноти загалом і питання буде вирішено», — додав Томаш Здеховскі.

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Нагадаємо, американське видання The Wall Street Journal провело розслідування, в результаті якого встановило, що значна частина сировини, що використовується російською федерацією для боєприпасів (нітроцелюлоза), вироблялася компаніями на Тайвані, в Німеччині та США, і поставлялася в росії. Більшість постачань було проведено турецькою компанією, незважаючи на існуючі санкційні обмеження.

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