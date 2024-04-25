Які квіти висадити в грунт у травні: поради для краси на дачі

У травні найкращими днями для робіт у саду та на городі називають 3−4, 9−13, 17−22, 25−27, 30−31 числа.

Настає час, коли дачники не тільки висаджуватимуть у грунт розсаду овочів, але й займатимуться клумбами, адже існує безліч видів квітів, які можна висаджувати у травні. Насамперед, це настурція, айстра, чорнобривці, гіпсофіла, троянди, ромен, петунії, портулак, пише «Сад й огород».

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У першій половині місяця варто висаджувати рослини, які досить легко переносять похолодання. Наприклад, айстри, які не вимагають ретельного догляду та є витривалими. Єдина «слабкість» айстр — фітофтороз. Досвідчені городники не радять висаджувати їх біля рослин сімейства пасльонових.

Настурція проростатиме близько двох тижднів, вона більш вибаглива до температурного режиму — любить тепло.

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Чорнобривці можуть прекрасно пристосуватися як до посушливого клімату, так і вологого. Якщо в першій половині травня переважали дощі, садіть насіння не глибше 7 см, а якщо навпаки — погода була сухою та теплою — заглиблюйте до 3 см.

Портулак краще висаджувати саме в першій половині травня, зважаючи на тривалий період проростання. Якщо погода нестійка, то клумбу можна прикрити агроволоконом.

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Також у першій половині третього весняного місяці висаджують й кущі троянд, щоб вони почали проростати вже до кінця травня. Перед висадкою в грунт коріння рослин варто занурити у воду на 3 години для кращого цвітіння.

А у другій половині місяця можна висаджувати більш теплолюбиві рослини — фіалки, незабудки, рудбекію, гесперіс. Втім, квітнутимуть вони вже наступного року.

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Досвідчені городники радять сіяти насіння за місячним календарем, у період молодика або повного місяця для більш активного росту.

До речі, кінець квітня та травень — час, коли городники саджають картоплю. Для цього також є найбільш вдалі дні.

Фото Pixabay

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