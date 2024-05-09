Заряджання смартфона можна прискорити натисканням лише однієї кнопки: простий лайфхак

Наразі багато людей користуються смартфонами, але зазвичай ігнорують сім правил правильної зарядки гаджета. Втім, бувають випадки, коли телефон потрібно дуже швидко зарядити.

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Виявляється, достатньо натиснути на смартфоні одну кнопку, щоб зарядка відбувалася швидше, розповідає Ukr.Media. Ця кнопка — ввімкнення/вимкнення. Річ у тім, що заряд телефону найчастіше «з'їдає» робота фонових додатків. Тому, якщо просто вимкнути смартфон, то всі фонові додатки автоматично перестануть працювати. Тоді зарядиться телефон значно швидше.

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У разі, коли певні функції гаджету потрібні, що неуможливлює його відключення, то є лайфхаки й для цієї ситуації.

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Так, можна відключити фонові додатки кількома способами. По-перше, можна натиснути кнопку «режим авіапольоту», коли на смартфоні залишаться лише базові. По-друге, у деяких телефонах є функція ультраекономії енергії. У такому режимі відключається практично все: заставка, підключення до мережі, а користуватися можна лише базовими функціями.

Про те, як збільшити термін роботи батареї мобільного, читайте на сайті «ФАКТІВ».

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Фото Pixabay

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