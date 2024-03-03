Уникайте нічного заряджання: як збільшити термін роботи батареї мобільного

Більшість з нас при покупці шукає смартфон з найдовшим часом автономної роботи. І хоча швидка зарядка дозволяє нам поповнювати запас заряду щодня, відсутність змінних акумуляторів означає, що з часом літій-іонні елементи, якими оснащені наші телефони, старіють і зношуються, що ускладнює максимізацію часу роботи акумулятора.

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Якщо ви користуєтеся телефоном вже кілька років, то, мабуть, помітили, що батарея працює не так довго, як коли ваш телефон був зовсім новим. Через чотири або п'ять років багато телефонів ледве тримаються на одному заряді акумулятора. Якщо користуватися телефоном ще довше, це може спричинити проблеми з надійністю, оскільки ви можете зіткнутися з раптовими вимкненнями, пише видання Аndroidauthority.

На жаль, з віком ємність акумулятора неминуче зменшується. Але це не означає, що ви не можете нічого зробити, щоб продовжити термін служби акумулятора вашого смартфона. Ось кілька науково перевірених порад, які допоможуть збільшити час роботи акумулятора.

Уникайте повних циклів заряджання (0−100%) та нічного заряджання. Замість цього регулярно заряджайте телефон частково. Обмеження максимального заряду смартфона до 80−90% краще для здоров'я акумулятора, ніж щоразу заряджати його до повного заряду.

Використовуйте технології швидкої та бездротової зарядки економно і коли ваш пристрій прохолодний. Спека може прискорити погіршення стану акумулятора. Не накривайте телефон під час заряджання і тримайте його подалі від теплих місць.

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Не грайте в інтенсивні ігри, не транслюйте відео та не виконуйте інші інтенсивні завдання під час заряджання, щоб уникнути перегріву та навантаження на акумулятор.

Раніше фахівці пояснили, чому потрібно регулярно знімати чохол із мобільного телефону.

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