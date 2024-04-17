Навіщо досвідчені домогосподарки додають сіль у воду для миття підлоги

Досвідчені господині миють підлогу не просто водою. В неї додають різні розчини, щоб поверхня була оброблена від мікробів та мала приємний аромат. Зараз є багато готових засобів для прибирання, але сіль лишається стабільно популярною. І для цього є причини, пише Novosti 24. Kyiv.

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Так, під час миття підлоги додайте 1−2 столові ложки у відро з водою. Це матиме відмінний результат. Сіль допоможе: відмити плями, які засохли; поверне блиск поверхні; позбавить оселю негативної енергії.

Головна перевага в тому, що сіль є абсолютно безпечною. А це особливо важливо, коли в хаті у вас домашні улюбленці та діти.

Раніше «ФАКТИ» писали, навіщо досвідчені господині виливають в унітаз шампунь та сиплють жменю прального порошку, а також про те, що на кухні не можна мити водою.

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