Як почистити дуже брудну ванну, щоб не зіпсувати її: названо три найкращі способи

Звісно, неприємно мати справу з ванною, та й взагалі із сантехнікою, яка пожовтіла від вапняного нальоту. Та іноді позбутися його зовсім непросто, адже важливо не пошкодити емаль.

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Тому перше, на що потрібно звернути увагу — це тип ванни, радить «Главред».

Наприклад, акрилові ванни не варто чистити навіть губками середньої жорсткості. Для них потрібно використовувати тільки м’які губки і спеціальні засоби для миття.

Також не можна застосовувати для миття таких ванн абразивні засоби, пральний порошок, засоби зі спиртом, ацетоном, бензином і хлором. Не рекомендується використовувати соду та оцет — їх можна наносити дуже рідко і лише на дуже сильні забруднення.

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Жорсткими губками не можна чистити й емальовані ванни з чавуну. Від цього на їхній поверхні можуть з’явитися подряпини. Також для таких ванн не можна використовувати агресивні засоби для чищення.

Так само жорсткі губки не варто застосовувати, якщо у вас вдома емальована сталева ванна — їй це теж загрожує подряпинами. А ще власникам такої ванни потрібно стежити за тим, щоб не вмикати занадто гарячу воду, адже це може вплинути на емаль, яка може розтріскатися. Такі поверхні не люблять перепадів температур.

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Фахівці з клінінгу радять три дієві способи чищення ванни від застарілого нальоту.

1. Оцет і сода. Потрібно змішати пів склянки харчової соди з половиною склянки води і четвертиною склянки оцту. Якщо у вас акрилова ванна, то замість оцту краще взяти сік лимона.

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Нанести такий розчин на ванну, залишити на деякий час, щоб забруднення добре відмокли. Далі потерти поверхню губкою і змити водою.

2. Сода і сік лимона. Таким способом потрібно очищати ванну у два етапи. Спершу треба змішати соду з водою так, щоб вийшла паста. Далі нанести на ванну й залишити ненадовго.

Потім потрібно змішати у рівних пропорціях воду і лимонну кислоту. Нанести цей розчин поверх уже нанесеного розчину соди у ванній і протерти губкою. Потім сполоснути ванну водою.

3. Сухий відбілювач. Щоб відчистити ванну від жовтого нальоту, потрібно розвести сухий відбілювач з водою у пропорції 1:1. Повинна вийти густа суміш, консистенція суміші має бути схожою на сметану. Натерти ванну, дати підсохнути і тоді змити водою.

Але варто враховувати, що відбілювачі, які містять хлор, можуть руйнувати емаль, тому краще їх уникати. А для акрилових ванн відбілювачі взагалі не підходять.

Також для чищення сантехніки можна використовувати зубну пасту й пиво.

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