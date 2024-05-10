За останній місяць російські війська помітно збільшили кількість наземних атак на сході України. Це, ймовірно, показує поточну обстановку на полі бою та намір російського військового командування закріпити свій успіх до прибуття західної військової допомоги на фронт, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

ВІДЕО ДНЯ

Речник українського угруповання «Хортиця» підполковник Назар Волошин заявив, що кількість бойових зіткнень значно зросла з 84 8 травня до 146 9 травня та зазначив, що більшість бойових дій відбулася в зоні відповідальності їхнього угруповання. Це територія від Харківської області до прикордонної зони Донецької та Запорізької областей.

Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що кількість російських атак зросла на 17% у період з березня по квітень 2024 року та що понад 75% наземних атак відбулися в напрямках Часового Яру, Авдіївки та Мар'їнки. Експерти зазначили, що кількість російських атак поблизу Часового Яру збільшилася на 200% у період з березня по квітень.

Волошин припустив, що нинішня інтенсифікація російських атак є результатом того, що ґрунт висох після весняного сезону багнюки, що сприяє швидшому механізованому маневру, і що російські сили намагаються скористатися відносною слабкістю України, поки вона чекає на прибуття західної допомоги.

В ISW вважають, що російські війська будуть підтримувати високу інтенсивність атак на сході України, щоб досягти успіхів до прибуття західної допомоги в Україну.

РЕКЛАМА

Президент України Володимир Зеленський заявив 9 травня під час зустрічі з головою Європейського парламенту Робертою Местолою, що прибуття західної допомоги українським підрозділам на передовій дасть змогу українським військам призупинити російську ініціативу на сході України.

Раніше аналітики розповіли про тактичні здобутки росіян на фронті та зазначили, що краху української оборони не буде.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

14

Читайте нас у Facebook