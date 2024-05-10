Футболіст збірної України здійснив мрію воїна, який загинув на війні з окупантами

Футболіст англійського «Борнмута» та збірної України Ілля Забарний, який пробився з національною командою на Євро-2024, здійснив гідний вчинок, виконавши мрію воїна, який загинув на війні з росіянами. Щемливу історію розповіла дружина 21-річного гравця Ангеліна.

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«Нещодавно загинув військовий — знайомий моєї подруги, — розповіла дружина колишнього динамівця в інтерв'ю Youtube-каналу „Трендець“. — І футболку Іллі поклали йому в труну, бо він дуже довго мріяв про неї. Ілля, звичайно ж, передав, він багато футболок віддавав на фронт».

Додамо, що нинішнього сезону центральний захисник Забарний став одним із лідерів «Борнмута» і претендує на звання найкращого гравця сезону. Ілля провів за команду АПЛ 40 матчів у всіх турнірах, відкривши рахунок своїм голам у чемпіонаті Англії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина Іллі Забарного назвала фільм, який довів їх з чоловіком до сліз.

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Фото uaf.ua

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