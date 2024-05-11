«НАТО не хоче втручатися безпосередньо»: Дональд Туск про відправку військ до України

«Ти не в школі?» — так відреагував Дональд Туск, який раніше звертався до Конгресу США із закликом підтримати Україну, на появу 10-річної дівчинки, яка разом з журналістами підійшла до нього з мікрофоном. Виявилося, що вона має запитання до прем'єра про допомогу Україні, пише Onet.

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Дівчинка представилася: «Я Сара Малецька-Тшаскош, навчаюся у школі № 57».

Сара має акредитацію для преси і спілкувалася з багатьма політиками в Сеймі.

Потім вона запитала, чи пам'ятає прем'єр-міністр, як закінчилася війна в колишній Югославії.

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«Важко сказати однозначно, але загалом вона закінчилася розпадом Югославії і появою незалежних держав. До сьогоднішнього дня ці конфлікти тривають, Сербія і Косово не можуть порозумітися, ситуація в Боснії і Герцеговині також складна», — відповів глава уряду.

Сара нагадала, що свого часу туди були введені війська ООН і запитала, чи не можна було б зробити те ж саме в Україні.

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«Це складна історія, і я не хочу вас лякати, але саме війська ООН в Югославії не пройшли випробування, і солдати стали німими свідками злочинів проти жителів Сребрениці. Так що це не найкращий приклад. Тоді справжні війська, війська НАТО, бомбардуючи Белград, змусили припинити війну», — сказав прем'єр-міністр.

10-річна дівчинка запитала про допомогу Україні з боку НАТО. У відповідь вона почула, що Альянс багато допомагає Україні.

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«НАТО не хоче втручатися безпосередньо, відправляти війська, тому що всі в світі бояться, що може бути ядерна війна», — пояснив Дональд Туск.

Він додав, що «всі задаються питанням: чи можна йти на пряму війну з росією, чи це не занадто великий ризик».

Прем'єр-міністр завершив інтерв'ю, пояснивши, що «тепер все має йти своєю чергою».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у США пояснили, чому програш України у війні обійдеться Заходу дорожче, ніж її перемога.

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