Помер відомий український спортивний журналіст Сергій Савелій

В Україні, де раніше помер ексфутболіст збірної України у 42 роки, стало відомо про смерть спортивного журналіста та коментатора Сергія Савелія. Про це повідомили його рідні, інформує Суспільне.

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Савелію було 68 років, останнім часом він боровся із захворюванням. Про деталі прощання буде повідомлено додатково.

Сергій Савелій більше 40 років працював на Суспільному мовленні, з них 37 — в спортивній редакції, висвітлював 10 Олімпійських ігор з місця подій, зокрема коментував церемонію відкриття Олімпіади — у 1994 році в Ліллехаммері. Також коментував перший матч в історії чемпіонату України з футболу.

Заслужений журналіст України, у 2016 році був нагороджений АСЖУ призом імені Ігоря Засєди «За честь і гідність в спортивній журналістиці».

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно помер знаменитий російський спортивний коментатор Василь Уткін, який засудив напад на Україну.

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