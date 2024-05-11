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Спорт

Помер відомий український спортивний журналіст Сергій Савелій

15:58 11 травня 2024
Сергій Савелій

В Україні, де раніше помер ексфутболіст збірної України у 42 роки, стало відомо про смерть спортивного журналіста та коментатора Сергія Савелія. Про це повідомили його рідні, інформує Суспільне.

Савелію було 68 років, останнім часом він боровся із захворюванням. Про деталі прощання буде повідомлено додатково.

Сергій Савелій більше 40 років працював на Суспільному мовленні, з них 37 — в спортивній редакції, висвітлював 10 Олімпійських ігор з місця подій, зокрема коментував церемонію відкриття Олімпіади — у 1994 році в Ліллехаммері. Також коментував перший матч в історії чемпіонату України з футболу.

Заслужений журналіст України, у 2016 році був нагороджений АСЖУ призом імені Ігоря Засєди «За честь і гідність в спортивній журналістиці».

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно помер знаменитий російський спортивний коментатор Василь Уткін, який засудив напад на Україну.

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