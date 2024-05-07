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Школа городника: як за два дні позбутися попелиці на ягідних кущах

18:34 7 травня 2024
Попелиця

Попелиця є одним із найнебезпечніших шкідників на городах українців. Досвідчені садівники розповіли, як швидко вивести попелицю, пише Telegram-канал «Моя дача. Сад и огород».

Так, проти попелиці на ягідних кущах потрібно приготувати зольний розчин: 2 склянки золи розводять у 10-літровому відрі води, залишають на ніч. Вранці добре перемішують — зола плoxo розчиняється, проціджують і наливають в нього 2 ст. ложки рідкого миючого засобу — для прилипання.

Обприскують листя, можна навіть по ягодах — потім все одно їх мити. І попелиця зникає — через дві доби її вже немає, листя кущів випрямляється.

Як писали «ФАКТИ», для боротьби з попелицею можна використовувати також зубну пасту та часниковий розчин.

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