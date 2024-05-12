В кого вилучатимуть машини на користь ЗСУ: адвокатка дала вичерпну відповідь

Зважаючи на останні зміни у мобілізаційному законодавстві, які набирають чинності з 18 травня, досить популярним та гострим є питання щодо вилучення транспортних засобів. Тому, у Сервісних центрах МВС відбувається ажіотаж, адже громадяни масово перереєстровують транспортні засоби, зокрема, особи, у власності яких перебуваються два і більше транспортних засобів, пояснює адвокатка Аліна Вдовцова.

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«Однак, мало хто знає, що примусове вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану виник ще задовго до прийняття закону № 10449 і стосується як військовозобов’язаних, так і не військовозобов'язаних громадян — власників транспортних засобів, — уточнює Аліна Вдовцова. - Також вказаний обов’язок стосується як підприємств, установ, організації різних форм власності, так і державних органів, органів місцевого самоврядування».

Щодо того, яким чином буде виконуватися військово-транспортний обов’язок, то виконання здійснюється згідно з мобілізаційним планом України, шляхом безоплатного залучення транспортних засобів для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань на умовах їх повернення власникам після оголошення демобілізації.

«Обсяги транспортних засобів за типами та марками, що планується залучити під час мобілізації, для підприємств, установ та організацій усіх форм власності встановлюються згідно з Мобілізаційним планом України місцевими державними адміністраціями за поданням територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, — пояснює юристка. — Залучення транспортних засобів під час мобілізації здійснюється територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, Центральним управлінням або регіональними органами СБУ, відповідними підрозділами розвідувальних органів України на підставі рішень місцевих державних адміністрацій, що оформлюються відповідними розпорядженнями».

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Приймання-передача транспортних засобів, залучених під час мобілізації, та їх повернення після оголошення демобілізації здійснюються на підставі актів приймання-передачі, в яких зазначаються відомості про власників, технічний стан, залишкову (балансову) вартість та інші необхідні відомості, що дають змогу ідентифікувати транспортні засоби.

«Повернення транспортних засобів власнику здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту оголошення демобілізації, — повідомляє адвокатка. — Порядок компенсації шкоди, завданої транспортним засобам внаслідок їх залучення під час мобілізації, визначається Кабінетом Міністрів України. З моменту оголошення загальної мобілізації транспортні засоби, які призначені для доукомплектування Збройних Сил України та перебувають на військовому обліку у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, забороняється відправляти за межі території України та до інших областей, передавати права власності на них юридичним особам або громадянам.

Відправлення таких транспортних засобів під час загальної мобілізації до суміжних областей дозволяється після повідомлення територіального центру комплектування та соціальної підтримки про місце перебування транспортних засобів на строк не більше одного місяця.

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Не підлягає передачі Збройним Силам України, іншим військовим формуванням транспортний засіб, що належить на праві власності громадянину, у разі відсутності у нього права власності на інші транспортні засоби".

Тому, додає Аліна Вдовцова, не варто панікувати, адже по суті військово-транспортний обов’язок існував і раніше, а «спекуляція» вказаним обов’язком з боку військових адміністрацій і територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки — не спостерігалася.

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