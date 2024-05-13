Усик розкрив секрет, як підкорити серце будь-якої жінки, і зізнався, чи б'є своїх дітей (відео)

Непереможний володар поясів WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі українець Олександр Усик, на якого 18 травня в Ер-Ріяді очікує бій за титул абсолютного чемпіона світу з британцем Тайсоном Ф'юрі, розповів, як батько радив йому будувати стосунки з жінками.

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«Мій тато дуже часто казав мені: «Слухай, сину, якщо ти хочеш сподобатися своїй дівчині, у тебе має бути чисте взуття, гарний ремінь, чисті нігті на руках та охайна зачіска, — цитує Олександра Усика Sport Mail Boxing. — Жінки завжди дивляться на твою поведінку. Якщо хочеш жартувати, жартуй добре, а не по-тупому».

І ось тепер у мене — гарне взуття, чотири гарні пояси (чемпіона світу) та чисті нігті на руках".

Олімпійський чемпіон, у сім'ї якого в січні народилася четверта дитина, також розповів, як виховує своїх дітей.

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«Усик — це добрий тато, — зізнався боксер в інтерв'ю Boxing King Media. — У нас є дисципліна у сім'ї. Синам я даю завдання: «Ти маєш зробити те, те й те». Так само робив мій батько. Дисципліна на першому місці. Доньки — це мої квіти. Я постійно кажу: «Люблю тебе, що ти хочеш?» Але якщо я бачу, що доньки поводяться погано, говорю: «Це погано. Ти ж дівчинка, ти повинна поводитися добре».

Катерина — це моя кров та плоть. Я тебе кохаю, Катерино. Якщо Михайло, Кирило, Ліза поводять себе погано, Катерина має ремінь. Я завжди говорю: «Якщо хочеш вдарити дітей по дупі, бери мій ремінь „Луї Віттон“. Тому що це статус. Чесно, я жартую — я не б'ю своїх дітей ніколи».

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До речі, Олександр Усик вже прилетів до Саудівської Аравії на бій, захопивши з собою іграшкового віслюка (фартова іграшка доньки боксера, з якою він виграв бій-реванш у Ентоні Джошуа).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що до бою Усик — Ф'юрі виготовили унікальні годинники.

Фото dailymail.co.uk, Instagram

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