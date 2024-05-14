«Не спокушайтеся на низьку ціну»: як обрати цибулини для пишного цвітіння рослин

Часто господарі переймаються тим, що означає розмір цибулинки квітки. Розмір цибулинки — це об'єм по її окружності. Так само, як ми вимірюємо об'єм талії чи стегон, так і цибулини вимірюються в сантиметрах. Тобто якщо покласти цибулинку на папір і обвести її олівцем, то довжина цього кола, що ми намалювали, в сантиметрах і є розміром цибулини, пояснює квітникарка Олена Чайковська:

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«Купуючи будь-які цибулинні квіти, завжди питайте розмір цибулини. Якщо ви бажаєте вже цього сезону отримати гарну квітку, то не замовляйте маленькі цибулинки та „дітки“. Знадобиться кілька років, щоб вони наросли. І то не факт, що й через кілька років з них щось вийде. Сортові тюльпани взагалі краще вважати „одноразовими“ квітами, максимум на 2−3 сезони, і не покладати на них особливих надій. Я взяла собі за правило кожної осені підкупати трохи нових тюльпанів, тоді весною я завжди з квітами. Це не стосується старих „бабусиних“ сортів. Вони виживають майже за будь-яких умов».

Якщо ви самі хочете зайнятися вигонкою гіацинтів, тюльпанів, крокусів, то беріть екстрацибулини, найбільших розмірів, тоді ви отримаєте шикарну квітку, додає Чайковська.

«Це не той випадок, коли можна зекономити. Ще важливо: весною почнеться бум на купівлю «задешево» цибулин тюльпанів після вигонки. Не раджу купувати, — говорить квітникарка. — Не спокушайтеся на низьку ціну. Бо це непотріб, за який можна заробити трохи грошенят на недосвідчених квітникарях.

Ви будете обробляти ці напівгнилі цибулини, сушити їх, танцювати ціле літо навколо них, але до осені у вас доживе мала частина. Зацвітуть вони у вас через пару років, якщо доживуть взагалі. Звичайно, якщо хочете зекономити, то купуйте такі цибулини в серпні-жовтні, коли продавець сам їх просушить, обробить і продасть вам готовими до висадки. Як на мене, краще восени на ці гроші купити великі здорові цибулини, які порадують вас цвітінням наступної весни. До того ж з листопада в магазинах можна купити цибулинки з великими знижками".

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