Як обрати правильну розсаду помідорів на базарі: ці секрети вам точно допоможуть

Багато хто не вирощує власну розсаду помідорів, а купує її на базарі. Це виправдано у багатьох випадках, головним з яких є неможливість вирощування розсади у квартирі. Але на базарі можна купити розсаду, яка ніяк вас не порадує ані живучістю, ані майбутнім врожаєм, хоча на момент купівлі вона була дуже гарна та красива, ділиться городник Анатолій Яровед.

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«Ті, хто займається вирощуванням розсади на продаж, мають на меті не ваш врожай і навіть не те, щоб та розсада у вас прижилась, а лише гроші за свій товар, — вважає Анатолій Яровед. — І їхня мета — привернути вашу увагу до власного товару й переконати вас, що ця розсада найкраща. Окрім сортів помідорів, які дуже популярні серед городників та дачників, вам пропонують високу та „розвинену“ розсаду, яка вже майже цвіте. Типу „посадите — і через пару тижнів помідори вже будуть“. Не будуть, а скоріше, взагалі та розсада пропаде. Гарантія живучості розсади — не її розмір, висота рослини, товщина стовбура та ширина листя. Єдина гарантія живучості — загальний об'єм коріння кожної окремої рослини. Чим коріння ширше та чисельніше, тим більше шансів на те, що рослина приживеться на новому місці. Початковий стан цвітіння розсади помідорів каже про те, що вона переросла і з неї врожаю буде у рази менше. Річ у тім, що під час „перехворювання“ після пересадки (висадки) у ґрунт рослина намагається вижити й скидає або пригнічує власні квіти. Вони просто в'януть і втрачаються, а відновлення цвітіння буде набагато пізніше, ніж на таких самих рослинах, що ще не збирались цвісти».

Товсте стебло розсади не говорить про її здоров'я, вважає господар. Скоріше, навпаки. Тобто, замість квітів, зав'язі та плодів рослина вибрала «шлях» нарощування зеленої маси — стовбура та листя.

«Вік рослини має велике значення, — розповідає Анатолій Яровед. — Висадка розсади у ґрунт має відбуватись приблизно на 30-ту добу її життя. Якщо це зробити раніше, то приживатись рослина не буде через брак сформованих клітин. А якщо це зробити пізніше, то втратиться врожай через втрату та пригнічення клітин, які мали б перетворитись у квіти. Визначити вік рослини дуже важко, але якщо ви знаєте особливості того сорту, який купуєте, то треба звернути увагу на кількість „справжніх“ листків. Зазвичай у 30-денної розсади листків має бути від 6 до 10, враховуючи оті маленькі на самому верху. А пасинків (бічних пагонів від центрального стовбура) взагалі не має бути ніяких. Центральний корінь розсади помідорів не має виглядати як цвях. Коріння повинно розходитись у різні боки й нагадувати патлату кульку, а не тонку моркву. Дуже довгий центральний корінь з малою чисельністю тонких бічних корінчиків говорить про те, що розсаду ніхто не пікірував і не пересаджував, а виростив одразу з насінини, а місця для росту у рослини було обмаль і „конкуренція“ з ріднею у рослини була значна, тобто їй було дуже тісно. Про це саме також можуть свідчити пожовклі найнижчі листочки рослини, бо на них потрапляло занадто мало світла. Колір розсади може бути будь-який. Це залежить від сорту, освітлення, температури та речовин підживлення. Але дуже темний зелений колір розсади частіше за все говорить про штучну „вигонку“ рослин стимуляторами росту зеленої маси».

Один з головних чинників вибору розсади помідорів є відстань між ярусами листків. Цей показник у кожного сорту свій власний, але треба пам'ятати: що менша ця відстань, то міцніше рослина, та її зростання не було простимульоване штучними умовами.

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«Тобто рослина сходила у природних умовах і після потрапляння у „вільний“ ґрунт та на нові поживні „харчі“ вашого городу дуже швидко додасть у розвитку та зацвіте», — розповів городник.

Раніше городники розповідали, що важливо зробити після висадки перців у ґрунт: шість головних правил для любителів великих урожаїв.

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