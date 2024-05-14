Загинув у боях за Авдіївку: тіло воїна з Рівненщини шукали від лютого

Гощанська громада попрощалася ще з одним своїм захисником — Олегом Коробчуком. Герой не дожив до свого 54-річчя кілька місяців. Як йдеться у повідомленні Гощанської міськради, воїн народився в багатодітній родині у Харкові. Він був найстаршим з шести синів. Згодом сім'я переїхала жити на Рівненщину на батьківщину батька.

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«Після школи вступив до професійно-технічного училища № 11 у Рівному, де здобув професію наладчика автоматичних ліній і агрегатних станків 4 розряду. Згодом Олег одружився з Надією. У шлюбі у них народилося троє дітей: два сини та донька. Чоловік встиг спробувати себе на різних роботах: токарем у місцевому колгоспі, сезонним кочегаром, охоронцем та механіком».

З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну Олег Коробчук не роздумуючи записався до лав територіальної оборони.

«15 липня 2022 року під час мобілізації він вступив до Збройних Сил України. Був гранатометником стрілецької роти однієї з військових частин ЗСУ. За бойові заслуги Олег був нагороджений нагрудним знаком Головнокомандувача ЗСУ «Золотий хрест».

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Загинув військовослужбовець 16 лютого під час виконання бойового завдання в районі міста Авдіївка Донецької області від мінно-вибухової травми. Лише тепер вдалось забрати тіло та поховати героя.

«Олег мав золоті руки, був знаним слюсарем на всю округу, завжди готовим допомогти всім, хто потребував. Він був прекрасним господарем, працьовитим чоловіком та люблячим батьком», — йдеться у повідомленні.

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З військовими почестями до місця земного спочинку провели воїна-захисника. Його поховали на кладовищі у рідному селі Майків.

Раніше повідомлялося, що на Волині поховали воїна, вбитого під час реабілітації в Німеччині.

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