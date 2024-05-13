«Перемагаючи біль, виніс з поля бою загиблого побратима»: на Волині поховали воїна, вбитого під час реабілітації в Німеччині

На Волині поховали Володимира Козіна. Захисник України під час лікування та реабілітації в Німеччині після складного поранення загинув наприкінці квітня від руки російського нелюда, який тривалий час проживав у цій країні. Як повідомили у Локачинській громаді на Волині, Володимира Козіна поховали в селищі Локачі на прохання сестри захисника. Жінка виїхала з окупованої Каховки на Херсонщині й проживає нині на Волині.

ВІДЕО ДНЯ

36-річний Володимир Козін служив у 122-му аеромобільному батальйоні 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади десантно-штурмових військ Збройних Сил України. А народився захисник у Каховці, мав двох дітей. Як повідомила Каховська міська територіальна громада, влітку 2022 року, виїхавши з окупованої території, Володимир Козін став волонтером в гуманітарному штабі у Запоріжжі. Згодом добровольцем пішов у військо, брав участь у боях на Бахмутському напрямку.

У січні 2023 року боєць отримав перше поранення, після лікування повернувся на передову. В одному з боїв за Білогорівку отримав друге поранення, але, перемагаючи біль та втрачаючи свідомість, виніс свого загиблого побратима, якого до кінця своїх днів згадував як «мій Циган». Бійця відправили на лікування та реабілітацію у Німеччину. 27 квітня у німецькому місті Мурнау Володимира Козіна та ще одного українця смертельно поранив росіянин.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про аналогічний злочин у Німеччині, де жертвою нелюда стали біженки з України.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

339

Читайте нас у Facebook