В королівські родині шукають заміну принцесі Уельській: хто підтримає монархію під час лікування Кейт Міддлтон

У королівській родині Великої Британії стурбовані тим, хто замінить принцесу Уельську Кейт на публічних заходах влітку, поки вона проходить лікування від раку. Нещодавно з'явилися повідомлення, що принцеса Кейт може з'явитися на деяких королівських заходах цього літа, однак офіційно Кенсінгтонський палац це не підтверджував.

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Стало відомо, що принцеса Беатріс збирається взяти на себе більш помітну роль у королівській родині, щоб підтримати монархію в цей складний період. Принцеса Йоркська має намір взяти участь у кількох ключових заходах разом зі своєю родиною.

Як пише Hello!, принцеса Беатріс може приєднатися до короля Чарльза під час довгоочікуваного державного візиту імператора Японії Нарухіто та імператриці Масако до Букінгемського палацу наступного місяця. Це стане знаковою подією в її королівських обов'язках цього року.

З огляду на те, що кількість працюючих членів королівської сім'ї зараз обмежена, участь принцеси Беатріс буде дуже доречною. Повідомлялося також, що король Чарльз бажає залучити до королівських обов'язків і сестру Беатріс — принцесу Євгенію. Але вона відмовляється від цієї ролі, тому що хоче приділяти більше уваги родині.

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Раніше повідомляли про зізнання подруги родини принца та принцеси Уельських про те, що вони проходять через пекло під час лікування онкології у Кейт Міддлтон.

На фото у заголовку Кейт Міддлтон та принцеса Беатріс. Фото Getty Images

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