Спрінг-роли за рецептом красуні Alina FooDee: чудова закуска на святковий стіл або на сніданок: подобається навіть котам

Красуня Alina FooDee, яку заслужила подяку від шанувальників не тільки своїм незвичайним чарівним голосом, але й оригінальними стравами, які виходять не гірше, ніж в МакДональдз чи навіть дорогому ресторані, вирішила познайомити українських господинь зі спрінг-ролами.

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Незважаючи на «японську» назву, спрінг-роли ніяк не пов'язані з суші-ролами чи іншими стравами Країни сонця, що встає. Це — млинці з рисового паперу, у який загортають різноманітні начинки — від м’яса та морепродуктів до фруктів, овочів та сиру.

Свій варіант їх приготування представила Аліна, зробивши наголос на слові «спрінг» — «весна».

«Подивіться, яка краса: всі кольори весни, свіжості, корисності! До того ж вони дуже смачні і приємно хрумтять», — представила вона страву.

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Для приготування спрінг-ролів знадобляться

креветки — 350 г

часник — 2 зубчики

морква — 0,5 шт.

огірок — 0,5 шт.

перець — 0,5 шт.

авокадо — 0,5 шт.

листя айcберга

рисовий папір — 5 шт.

соєвий соус.

Приготування

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Все дуже просто — наріжте сирі овочі гарною соломкою і загорніть отримані овочеві стіки в рисовий папір, попередньо змочений водою.

Зверху на роли викладіть відварені креветки і посипаємо чорним сезамом.

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До речі, саме на креветки ласо позирала улюблениця Аліни — попеляста кішка Лола, яка завжди «допомагає» своїй господарці на кухні.

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