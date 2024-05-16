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Спрінг-роли за рецептом красуні Alina FooDee: чудова закуска на святковий стіл або на сніданок: подобається навіть котам

10:25 16 травня 2024
Спрінг-роли

Красуня Alina FooDee, яку заслужила подяку від шанувальників не тільки своїм незвичайним чарівним голосом, але й оригінальними стравами, які виходять не гірше, ніж в МакДональдз чи навіть дорогому ресторані, вирішила познайомити українських господинь зі спрінг-ролами.

Незважаючи на «японську» назву, спрінг-роли ніяк не пов'язані з суші-ролами чи іншими стравами Країни сонця, що встає. Це — млинці з рисового паперу, у який загортають різноманітні начинки — від м’яса та морепродуктів до фруктів, овочів та сиру.

Свій варіант їх приготування представила Аліна, зробивши наголос на слові «спрінг» — «весна».

«Подивіться, яка краса: всі кольори весни, свіжості, корисності! До того ж вони дуже смачні і приємно хрумтять», — представила вона страву.

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Для приготування спрінг-ролів знадобляться

  • креветки — 350 г
  • часник — 2 зубчики
  • морква — 0,5 шт.
  • огірок — 0,5 шт.
  • перець — 0,5 шт.
  • авокадо — 0,5 шт.
  • листя айcберга
  • рисовий папір — 5 шт.
  • соєвий соус.

Приготування

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Все дуже просто — наріжте сирі овочі гарною соломкою і загорніть отримані овочеві стіки в рисовий папір, попередньо змочений водою.

Зверху на роли викладіть відварені креветки і посипаємо чорним сезамом.

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До речі, саме на креветки ласо позирала улюблениця Аліни — попеляста кішка Лола, яка завжди «допомагає» своїй господарці на кухні.

Вам, напевне, також сподобається швидкий і простий рецепт ролів з лаваша — з рибою, яйцем та зеленою цибулею — за рецептом фудблогерки Насті Монахової.

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