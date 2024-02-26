38.12 / 38.63 41.31 / 42.04
Київ: +4
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Смачні японські роли на сніданок: готуємо всього за 5 хвилин (відео)

9:55 26 лютого 2024
роли

Японська кухня стала улюбленою для багатьох українців завдяки низькій калорійності, незвичайному поєднанню і різноманітності смаків. Особливо має популярність така страва як роли.

Існує багато рецептів ролів. Вони мають циліндричну форму та особливу технологію приготування. На відміну від суші, які готують виключно руками, роли роблять з допомогою циновки. На неї послідовно викладаються всі компоненти. В останню чергу — начинку майбутнього ролу. Після цього циновку акуратно скачують, формуючи довгий рулет. Гострим ножем його нарізають на окремі роли.

Втім, зайняті люди можуть готувати роли (по-японськи макідзусі) набагато швидше. Як це можна зробити, показує фудблогерка Настя Монахова.

Інгредієнти:
Лаваш 1 шт
Сир 3 ст. л
Варене яйце 3 шт
Риба червона 150 гр
Зелена цибуля пучок

РЕКЛАМА

Викладаємо начинку послідовно, скручуємо та нарізаємо. Можна полити бальзаміком і посипати кунжутом.

Приготувати це дуже легко, а виходять дуже смачні і красиві роли.

Раніше ми розповідали, як приготувати суші-бургер, а також стародавню козацьку закуску — грінки з салом.

РЕКЛАМА

148

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Кирило Буданов

Буданов розповів про те, хто злив ГУР інформацію про підготовку росії до війни проти України

ЗСУ

Воїни ЗСУ відійшли від села Ласточкине біля Авдіївки: названо причину

Лічильник газу

Для споживачів газу полегшили передачу показань лічильників: що важливо знати

мавпа

Левам — вирішення проблем, Козорогам — успіхи на роботі, Близнюкам — досягнення цілей: що обіцяють зорі, Анжела Перл та погода на день Мавпенятка-«металіста»

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту