Смачні японські роли на сніданок: готуємо всього за 5 хвилин (відео)

Японська кухня стала улюбленою для багатьох українців завдяки низькій калорійності, незвичайному поєднанню і різноманітності смаків. Особливо має популярність така страва як роли.

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Існує багато рецептів ролів. Вони мають циліндричну форму та особливу технологію приготування. На відміну від суші, які готують виключно руками, роли роблять з допомогою циновки. На неї послідовно викладаються всі компоненти. В останню чергу — начинку майбутнього ролу. Після цього циновку акуратно скачують, формуючи довгий рулет. Гострим ножем його нарізають на окремі роли.

Втім, зайняті люди можуть готувати роли (по-японськи макідзусі) набагато швидше. Як це можна зробити, показує фудблогерка Настя Монахова.

Інгредієнти:

Лаваш 1 шт

Сир 3 ст. л

Варене яйце 3 шт

Риба червона 150 гр

Зелена цибуля пучок

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Викладаємо начинку послідовно, скручуємо та нарізаємо. Можна полити бальзаміком і посипати кунжутом.

Приготувати це дуже легко, а виходять дуже смачні і красиві роли.

Раніше ми розповідали, як приготувати суші-бургер, а також стародавню козацьку закуску — грінки з салом.

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