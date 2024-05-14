Неймовірна смакота від красуні Аліни з «ляльковим» голосом: солодкі хрумкі пиріжки — кращі, ніж в МакДональдз
Страви з вишнею є значною частино. ю традиційної української кухні. Чого варті лише солодкі вареники з цими ягодами! Проте вишневі смаколики полюбляють в усьому світі — хто хоч раз в житті не пробував солодких смажених пиріжечків у МакДональдс?
Такі ж пиріжечки можна приготувати і вдома, стверджує відома українська фудблогерка з ніком Alina FooDee, причому заварне тісто для них підійде також і для домашніх чебуреків!
Для його приготування знадобляться:
- борошно — 160 г
- сіль — ¼ чайної ложки
- цукор ¼ чайної ложки
- окріп — 85 мл
- рослинна олія — 1 столова ложка.
Начинка:
- вишня — 400 г
- цукор — 80 г
- кукурудзяний крохмаль — 25 г
- вода — 60 мл.
Приготування
Почнемо з начинки. Сиру чи заморожену вишню без кісточок кладемо у сотейник, додавши цукор. Прогріваємо на вогні до розчинення цукру. Після закипання рідини вводимо, розведений у воді і проварюємо разом протягом кількох хвилин. Викладаємо отриману масу на тарілку для вистигання.
Беремося за тісто. З'єднуємо сухі інгридієнти і додаємо окріп. Вимішуємо спочатку лопаткою чи ложкою, потім — на столі руками. Залишаємо під плівкою на 20 хвилин. Розділяємо тісто на 7 частин (8 пиріжок буде сформовано з обрізків), і добре розкочуємо, надаючи йому форму прямокутника.
Викладаємо начинку на одну сторону прямокутника, накриваємо іншою стороною і добре притискаємо краї. Зайве обрізаємо.
Пиріжки обсмажуємо в добре розігрітій олії по 2 хвилини з кожного боку.
Вам також напевне сподобається рецепт хрустких часниково-сирних булочок від блогерки з Маріуполя Ольги Матвій.119
Читайте нас у Facebook