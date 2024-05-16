На службі у російського ІПСО? Мар’яна Безугла атакує ЗСУ і незалежні інституції синхронно з активізацією армії рф, — ЗМІ

Народна депутатка Мар’яна Безугла систематично дискредитує інституції, яким найбільше довіряє українське суспільство: Збройні Сили, волонтерів, незалежні медіа. Інформаційні операції збігаються з активізацією дій окупаційної армії рф. Такого висновку дійшли «Коментарі», проаналізувавши останні публічні активності нардепки.

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«Разом зі збройними силами країни-агресорки активізувались її агенти, мета яких залишається незмінною — розхитати українське суспільство, підірвати довіру до ЗСУ, зірвати мобілізацію, а разом з ними — нашу спроможність тримати оборону», — пише видання.

Зокрема, останні коментарі Безуглої щодо нібито відсутності фортифікацій на Авдіївському напрямку збіглися у часі з наступом армії рф на півночі Харківщини. Днями депутатка анонсувала чергову поїздку на фронт, під час якої збирається перевірити забезпечення підрозділів, адекватність прийняття рішень військовим керівництвом, психологічний стан військових і цивільних, кількість відмовників та причини їхніх дій тощо. Після її повернення уся зібрана інформація може бути оприлюднена та використана проти України.

Раніше Безугла атакувала волонтерську спільноту й навіть звернулась до СБУ із закликом перевірити «мережу» начебто несправжніх волонтерів.

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«Мар'яна Безугла до цього працювала у волонтерському десанті Міністерства оборони. В мене безліч знайомих там було, — прокоментував Михайло Макарук, військовослужбовець, речник спільноти InformNapalm. — Вона не довела жодну справу до кінця, не реалізувала жодного проєкту. Це про її реальний професіоналізм».

Останні скандальні заяви Безуглої були спрямовані на дискредитацію «Суспільного». З квітня 2024 року вона систематично атакує мовник, що є одним з найбільш професійних, успішних і незаангажованих в Україні. Інформаційні провокації нардепки, на кшталт мобілізації жінок, активно використовує російська пропаганда.

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При цьому у Верховній Раді Безугла запам’яталась хіба що низкою скандальних ініціатив. Серед них законопроєкт, який дозволяв би командирам вбивати військових за невиконання наказів. За цю «роботу» нардепка, згідно з її декларацією, отримує майже 55 тисяч гривень зарплати на місяць.

За численними публікаціями ЗМІ, до партії «Слуга народу» Безуглу у 2019 році привів Андрій Холодов — так званий «тютюновий король», власник мережі сигаретних кіосків на зупинках громадського транспорту.

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«Саме він був одним з тих, хто відбирав кандидатів у депутати для „Слуги народу“. Представляючи її в штабі, Холодов, начебто, назвав Безуглу „дівчинкою ресурсною“. Схоже, „ресурсна дівчинка“ з початком повномасштабного вторгнення рф почала відпрацьовувати наданий кредит довіри», — написали «Коментарі».

Раніше повідомлялося, що нардепка Безугла «наїхала» на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

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