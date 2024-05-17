Брешуть як дихають: п'ять найталановитіших брехунів серед знаків зодіаку

Астрологи, які раніше називали четвірку знаків зодіаку, які не вміють брехати, визначили й їхніх антогоністів — невиправних брехунів.

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Близнята

Близнята славляться своєю подвійною природою та гнучкістю, що іноді робить їх природними маніпуляторами. Їхня здатність швидко адаптуватися до різних обставин дозволяє їм легко говорити те, що хочуть почути інші. Надлишок слів цього знака може зробити їхню брехню практично невідмінною від правди, пише ukr.media.

Риби

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У Риб добре розвинена уява, що допомагає створювати переконливі вигадані історії. Їхня здатність тісно переплітати фантазію з реальністю іноді змазує кордон між ілюзією та фактами. Риби не завжди дурять із злим наміром, іноді їхня брехня є захисним механізмом, що дозволяє зберегти гармонію або захистити свою чутливу душу від жорсткої реальності світу.

Терези

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Терези, як дипломати Зодіаку, завжди прагнуть до підтримки гармонії та балансу. Однак їхнє бажання уникнути конфліктів і задовольнити всіх може призвести до того, що вони вдаються до брехні. Вони вміють говорити те, що треба для заспокоєння інших, навіть якщо це не зовсім правда.

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Скорпіон

Скорпіони майстерно зберігають секрети та маніпулюють правдою у своїх інтересах завдяки своєму стратегічному та часто підозрілому характеру. Цей знак має глибину та інтенсивність, що дозволяє йому використовувати брехню для контролю ситуації та захисту особистого життя.

Водолій

Водолії славляться своїми інноваційними ідеями та часто демонструють непередбачуваність. Їх здатність усунутися емоційно означає, що вони можуть брехати, не відчуваючи почуття провини. Водолії можуть брехати не тільки для захисту себе, але й експериментуючи з різними сценаріями. Або навіть заради задоволення, щоб перевірити, наскільки переконливо вони вміють видавати брехню за правду.

Раніше астрологи називали знаки зодіаку, які можуть «влізти у голову і читати чужі думки», а також занадто тонких натур серед знаків, які найуразливіші за інших.

Фото Pixabay

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