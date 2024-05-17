Затримання вугільного олігарха Віталія Кропачова можна вважати першим серйозним результатом роботи Андрія Костіна на посаді голови Офісу генерального прокурора України. Таку думку озвучив політичний експерт Олександр Кочетков на своїй сторінці у Facebook.

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«Я критикував генпрокурора за безрезультатну роботу — за два роки жоден більш-менш відомий корупціонер не отримав підозри та не сів за ґрати. Неефективність роботи треба визнавати… але зараз, схоже, Костін показав перший результат», — написав Кочетков.

Кропачов — фактичний власник ТОВ «Краснолиманське». Як пише Кочетков, «де-факто куратор всього схематозу у вугільній галузі». ЗМІ називають його смотрячим за галуззю від Ігоря Кононенка, бізнес-партнера Петра Порошенка.

«Така „велика риба“ — справжня удача. І це дає додаткові важелі впливу на так звані справи Петра Порошенка, для якого, як подейкууть, Кропачов заробляв чималі гроші та точно знає чимало», — йдеться у дописі.

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Кочетков також спростував інформацію, поширену екснардепом Ігорем Мосійчуком, який назвав затримання Кропачова заслугою Офісу президента. За даними Кочеткова, це результат роботи саме ОГПУ та особисто генпрокурора Костіна.

«За перший конкретний крок — респект, але ще потрібно дуже багато таких кроків та роботи, щоб показати результат, на який очікує країна», — написав Кочетков.

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Нагадаємо, 17 травня Державне бюро розслідувань, Нацполіція та Офіс генпрокурора затримали Кропачова, власника групи компаній «Укрдонінвест». Його підозрюють у махінаціях у вугільній сфері більш як на 2 млрд грн.

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