За майже дворічну каденцію очільника Офісу генерального прокурора Андрія Костіна жоден серед топ-корупціонерів не був притягнутий до відповідальності. Наразі відсутні помітні результати діяльності Костіна на посаді. Про це у Facebook написав політичний експерт Олександр Кочетков.

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Він нагадав справу колишнього власника «Дельта банку» Миколи Лагуна. У справі закінчився строк давності, і за два роки Офіс генпрокурора не доклав зусиль для екстрадиції Лагуна в Україну чи хоча б надання нового імпульсу розслідуванню його справи. Лагуна обвинувачують у завданні державі збитків на майже чверть мільярда гривень.

Безрезультатним виглядає провадження щодо топ-посадовця доби Януковича Андрія Клюєва: прокурори завершили досудове розслідування, але вже рік про нього нічого не чутно. Сам Клюєв безперешкодно виїхав з Києва і оселився у росії, домігся зняття санкції ЄС і скасування ордера на міжнародний розшук. «Тепер йому „сухо і комфортно“: живе у недоімперії і будує агресору електростанції разом із братом Сергієм. Клюєви генпрокурору чомусь геть не цікаві, жодних дій по розшук та арешту їх міжнародних активів, які існують», — написав Кочетков.

Аналогічна ситуація у справі Дмитра Фірташа. Поки Офіс генпрокурора видає керівникам фірташевських облгазів підозри, сам олігарх розвиває нові бізнеси в Україні і підсилює свій медіавплив. Справу олігарха Костянтина Жеваго і провальну спробу його екстрадиції експерт назвав «відвертим фіаско Костіна».

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Він вважає майже два роки генпрокурорства Костіна згаяним часом. «Правоохоронці когось регулярно затримують, викладають красивими орнаментами нечесно отримані долари, євро та гривні, а потім про затриманих корупціонерів нічого не чутно. І системна корупційна проблема залишається. У цієї проблеми багато прізвищ та посад. Одна з них — Андрій Костін», — вважає Кочетков.

Він також нагадав про часті закордонні відрядження генпрокурора, які мали б принести Україні успіхи на міжнародній арені, зокрема щодо створення трибуналів чи конфіскації російських активів. Проте і в цій площині результатів немає.

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Як писала «Українська правда», минулого року генпрокурор перебував у закордонних відрядженнях 100 днів — це третина робочого часу. Подорожує генпрокурор переважно у Вашингтон, де живе і працює його дружина.

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