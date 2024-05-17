Західні партнери Києва бяться програшу росії у її війні проти України. Про це заявив президент Володимир Зеленський журналістам, повідомляє РБК-Україна.

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«Вони хотіли би, щоб Україна перемогла так, щоб росія не програла. Бо це буде непередбачуваний програш і непередбачувана геополітика. Я вважаю, що так воно не працює. Щоб Україна перемогла, нам треба дати все те, з чим перемагають», — заявив він.

Президент під час розмови з представниками ЗМІ також акцентував, що західні партнери не штовхають Україну сідати за стіл переговорів з росією.

«Партнери не штовхають нас. Хоча мені здається, що в атмосфері світу це є. І тут нам потрібно бути просто дуже стійкими і сильними. І обраний сьогодні правильний майданчик, де у нас є ініціатива — Саміт миру», — вважає Зеленський.

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Як писали «ФАКТИ», за даними західних ЗМІ Україна стоїть перед вирішальною битвою у війні з росією.

Ілюстративне фото

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