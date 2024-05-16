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путін планує «фізичні атаки» на Захід: що про це відомо

17:14 17 травня 2024
російські кібершпигуни

рф прагне піти далі, ніж просто атаки в кіберпросторі. Про це заявила глава Центру урядового зв'язку Британії Анна Кіст-Батлер, повідомляє The Telegraph. Агентство зв'язку «дедалі більше занепокоєне зростаючими зв'язками між російськими спецслужбами і проксі-групами для проведення кібератак, а також підозрами у фізичному спостереженні і саботажних операціях».

Кіст-Батлер, яка є першою жінкою на цій посаді за 105-річну історію агентства, заявила, що москва «виховує і надихає» групи кібер-зловмисників, а «в деяких випадках, схоже, координує фізичні атаки проти Заходу».

Минулого тижня громадянину Британії було пред'явлено звинувачення у підпалі будівлі в Лондоні, і прокуратура звинуватила його в роботі на російську воєнізовану організацію «Вагнера».

Виступаючи на конференції CyberUK, Анна Кіст-Батлер заявила, що «путін не відмовився від своєї максималістської мети підкорити Україну». Вона додала, що підтримка Києва з боку Великої Британії залишається непохитною, а британська розвідка продовжує зміцнювати кіберзахист країни.

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росію вже давно звинувачують у тому, що вона захищає кібер-банди, які націлені на західні організації, дозволяючи їм діяти відносно безкарно, здійснюючи складні хакерські атаки.

Національне агентство з боротьби зі злочинністю назвало громадянина росії Дмитра Хорошева людиною, яка стоїть за LockBit — групою вимагачів, що викрала у бізнесу сотні мільйонів фунтів стерлінгів. Royal Mail стала жертвою атаки LockBit минулого року, після того, як російська банда паралізувала можливість поштової служби відправляти листи і посилки за кордон. До цього LockBit також атакував автомобільного дилера Pendragon, що котирується на Лондонській біржі, зламавши комп'ютери на 200 його сайтах і вимагаючи викуп у 60 мільйонів фунтів стерлінгів за їхнє розблокування.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що Google повідомив про безпрецедентну DDoS атаку, яка загрожує роботі мережі в усьому світі.

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