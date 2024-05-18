Платіть тільки після перевірки платіжки: в Україні стали частіше нараховувати плату за газ «зверх лічильника»

Все частіше українці отримують неприємні «сюрпризи» у вигляді заборгованості за природний газ, при тому, що регулярно проводять оплату відповідно до показників лічильника.

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Про це свідчать скарги у коментарях на Facebook-сторінці компанії «Нафтогаз», хоч на перший погляд, все виглядає обнадійливо і достойно.

«Ви вчасно передали показники, а ми вчасно все порахували і вже сформували ваші рахунки за квітень! Сплатити їх можна зараз. Через наші онлайн-сервіси швидко та зручно», — обіцяє постачальник «блакитного палива» на своїй сторінці.

Втім, замість «сліз подяки» отримує у відповідь лише докори.

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«Щомісяця сплачую по показниках лічильника, але компанія що подає покази бере їх з неба, неодноразово звертались з заявою про перерахування, але віз і нині там, намутили з переходом, попередня компанія вішає лапшу, що нічого не винна, тепер знов нарахування такі що дах зносить, хоча в особистому кабінеті висвітлюється мінус кубів, зʼясувати не можливо», — пише одна споживачка.

«В особистому кабінеті немає історії платежів, немає жодного мого платежу, судом погрожують, а на електронку не відповідають, додзвонитися неможливо», — підтримує її інша українка.

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Ще одну досить безглузду ситуацію описує наступна споживачка: «Ми вчасно передали показники. Ви вчасно все порахували і сформували наші рахунки за квітень. А ми вже оплатили!»

«З лютого місяця не роблять перерахунок. Я у відчаї! Одні розмови, а переплату за 267 кубів не повертають, аргументуючи, що не отримали інформацію про надлишок», — описує свою ситуацію ще одна жінка.

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Не отримавши відповіді від компанії на її власній сторінці, українці почали спільними зусиллями шукати вихід з такого становища і дійшли двох висновків.

По-перше, при отриманні квитанції за спожитий газ варто перевіряти правильність нарахувань. Часом, навіть за своєчасної оплати та регулярної передачі показників лічильника, з'являються зайві цифри.

По-друге, коли буде виявлено неточність, потрібно направити оператору ГРМ листа-вимогу про перерахування на електронну пошту, а потім переслати відповідь «Нафтогазу», щоб фахівці скоригували дані в системі.

Нагадаємо, що від помилок в роботі не застрахована жодна компанія. Але, як показує досвід роботи з ПФУ, спільними зусиллями можна домогтися виправлення недоречних рішень та відшкодування коштів.

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