Мобілізація за новими правилами: про які нюанси мають знати студенти

Згідно з новим законом про мобілізацію, який набув чинності з 18 травня, не всі студенти мають право на відстрочку.

Як пише 24tv.ua, не підлягають мобілізації та мають право на відстрочку студенти закладів освіти, які здобувають освіту вищого рівня, ніж раніше здобутий. Тобто, якщо громадянин з освітою бакалавра вступає на магістратуру — він не підпадає під мобілізацію, проте якщо вирішить ще раз здобути такий же рівень освіти, як уже здобув (наприклад, вступив ще раз до магістратури), права на відстрочку у нього не буде,

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З 1 вересня 2025 року набуде чинності вимога для всіх студентів у віці 18−24 років пройти базову військову підготовку. Її ввели замість строкової служби. Мета — здобуття базових навичок та військово-облікової спеціальності, необхідних для захисту України. Час проходження вони обиратимуть самостійно. Для жінок ця підготовка є добровільною.

У мирний час підготовка триватиме 5 місяців (3 місяці загальновійськової підготовки та ще 2 — фахової), під час дії воєнного стану — 3 місяці (у т.ч.1 місяць загальновійськової підготовки).

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Відстрочку від проходження базової військової підготовки зможуть мати:

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громадяни, визнані тимчасово непридатними до служби за станом здоров'я;

студенти закладів загальної середньої освіти III ступеня, професійної/професійно-технічної освіти, фахової передвищої та/або вищої освіти, закладів середньої та вищої духовної освіти за денною або дуальною формою навчання, інтерни та аспіранти;

громадяни, які уже обрали рік проходження підготовки;

ті, хто має право на звільнення від служби з поважних причин.

визнані непридатними до служби,

хто до отримання українського громадянства проходив військову службу в іншій державі.

Також зазначається, що ті чоловіки, які до 60 років не пройшли базову військову підготовку, не зможуть отримати державні посади. Виняток — якщо вони були непридатні до служби за станом здоров'я. Однак проходити службу не потрібно прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Нагадаємо, що днями були уточнені правила перетину державного кордону студентами — участиками програм академічної мобільності.

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Фото Pixabay

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