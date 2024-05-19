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Україна

Окупанти накрили «ураганним» вогнем два села на Харківщині: багато загиблих та поранених

16:55 19 травня 2024
Обстріл

Після атаки місця відпочинку під Харковом росіяни завдали ударів по Куп’янському району Харківської області. Є загиблі та поранені. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Внаслідок обстрілу з РСЗВ с. Новоосинове та с. Ківшарівка загинули п’ять цивільних громадян, дев’ять — травмовані. Загинули чоловіки 64, 65 та 58 років, а також дві жінки 56 і 72 років. Поранені п’ять чоловіків та чотири жінки. Їм надається медична допомога», — йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Суспільне Новини, кількість поранених на Куп’янщині зросла до десяти.

Так, у Новоосиновому поранень дістали шестеро цивільних жителів, серед них чотири жінки та двоє чоловіків, повідомила пресслужба облпрокуратури. У Ківшарівці — поранені одна жінка та троє чоловіків.

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Як писали «ФАКТИ», президент України Володимир Зеленський прокоментував російський удар по Харкову та заявив, що два «Петріоти» можуть принципово змінити ситуацію із захистом.

Ілюстративне фото

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