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В Ірані шукають президента країни, який зник після авіакатастрофи (відео)

18:48 19 травня 2024
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В Ірані, який нещодавно атакував Ізраїль, зазнав аварії вертоліт конвою президента Ебрахіма Раїсі. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ірану Ахмад Вахіді, інформує ВВС News.

Місцеві жителі повідомляють про туман у цьому районі, який заважає виявити гелікоптер та визначити його стан. На борту вертольота також були губернатор провінції Східний Азербайджан і міністр закордонних справ Хосейн Амір Абдоллахіан.

Державне телебачення повідомило, що інцидент стався неподалік міста Джольфа, приблизно за 600 км на північний захід від Тегерана. Раїсі повертався з Азербайджану, де був присутнім на церемонії відкриття греблі разом із президентом країни Ільхамом Алієвим.

Як писали «ФАКТИ», днями у Словаччині було скоєно замах на прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо.

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