«Вони самі напрошувалися»: аналітики назвали причини авіакатастрофи, в якій загинув президент Ірану

Вертоліт, на борту якого був «друг путіна» та президент Ірану Ібрагім Раїсі, розбився, оскільки не був пристосований для польотів на великій висоті в умовах поганої видимості, пише пакистанський аналітичний центр розвідки «Стратегічний форум». Тегеран через санкції не мав навіть запчастин для гелікоптера, на якому літав глава держави, пише gazeta.pl.

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Гелікоптер Bell 212, на якому літав іранський президент, був виготовлений рівно 30 років тому, у 1994 році. Сертифікація дозволяла керувати ним лише за правилами візуальних польотів (VFR). Тим часом, катастрофа сталася в тумані. Однак, згідно з інформацією, наданою Stratcom, філією пакистанського аналітичного центру розвідки, були й інші технічні проблеми.

Інформація, отримана Stratcom, свідчить про те, що через санкції запчастини для Вертольоту Bell 12 були недоступні. Крім того, вертоліт не мав достатньої потужності для польотів у регіонах зі змінним рельєфом, а тому також не був пристосований для польотів на великій висоті в горах і з повним завантаженням. На борту також не було навігаційних систем для польотів в умовах обмеженої видимості. Шанси на успішну навігацію ще більше знижував той факт, що гелікоптер вже мав 10 000 годин нальоту.

«Якщо пілот і/або диспетчер посадили своїх пасажирів у старий і ненадійний вертоліт без IFR-авіоніки (приладів малої видимості — Авт.) і полетіли в умовах недостатньої видимості, то і диспетчер, і пілоти, і вся президентська команда, по суті, самі напросилися на трагедію. Груба недбалість», — підсумували у Stratcom.

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Вертоліт, на якому летіли президент Ірану Ібрагім Раїсі і міністр закордонних справ Хосейн Амір -Абдоллахіджан, розбився або здійснив вимушену посадку. Причиною аварії, найімовірніше, став густий туман. Президент Ебрагім Раїсі повертався з церемонії відкриття дамби на кордоні з Азербайджаном.

Як писали «ФАКТИ», днями у Словаччині було скоєно замах на прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо.

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