«Людина у всіх відносинах неприємна, а у таких у житті всяке буває, — Олександр Коваленко — про замах на прем'єра

Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко прокоментував замах на словацького прем'єра та спрогнозував реакцію росії.

«Щодо замаху на Фіцо … Я щось пропустив, чи Патрушев, Бортников, Наришкін та Юрій Лоза ще не висловилися про «український слід»? - іронізує Олександр Коваленко. — Дивно, з чого це така затримка.

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А як же історії про те, що стрілку готували коридор на кордоні Словаччини та України, в районі Ужгорода і тут на нього чекала б оплата у розмірі трьох мільйонів рублів, яку особисто мав би вручити Буданов?

Як би там не було, а навіть якщо ця версія ще не звучить від кремлівських рупорів, то це ще не означає, що до неї не звернуться. Просто сам інформаційний простір росії зараз забитий іншими подіями, серед яких реакція на замах на Фіцо неабияк гальмує своїм очікуваним ступенем абсурдності.

В іншому ж хочу нагадати, що Роберт Фіцо займався не тільки кишеньковою політикою, але й мав певного роду контакти/зв'язки з кримінальними колами. Людина в усіх відношеннях прогнила, а у таких в житті всяке буває…"

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