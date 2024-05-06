39.30 / 39.81 42.27 / 42.93
Київ: +19
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Покладіть фольгу в унітаз: результат вас дуже приємно здивує (відео)

17:43 6 травня 2024
унітаз

Чищення унітазу — не дуже приємна, але актуальна проблема у багатьох країнах світу. Часто її вирішують за допомогою спеціальних таблеток.

Про свій метод чищення сантехніки розповіли автори каналу порад для дому.

Вони рекомендують виготовити для чищення спеціальні кульки з фольги. Зробити ці кульки для унітазу дуже просто. Знадобиться зубна паста, сода та пральний порошок.

Загорніть масу у фольгу (кожного інгредієнта по 2 столові ложки) й киньте у бачок. Тепер при кожному змиві унітаз очищатиметься, завдяки чому він надалі залишиться чистим. До того ж у кімнаті буде приємний аромат.

РЕКЛАМА

Раніше ми розповідали, які речі можна прати у пралці, а які — категорично ні.

РЕКЛАМА

267

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Оформлення картки

Керівництво «Привату» звернулось до пенсіонерів, які отримують виплати на карту: в чому справа

Гороскоп

Близнюкам — нові знайомства, Стрільцям — радісні звістки, а Козерогам — вдалі поїздки: що обіцяють зорі та астрологи на 6 травня

огірки

Полийте цим огірки у травні, і вони миттю підуть в ріст: будете збирати урожай мішками (відео)

військові

Брехня не пройде: в Генштабі пояснили, як патрулі на вулицях перевірятимуть дані чоловіків

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту