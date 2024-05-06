Покладіть фольгу в унітаз: результат вас дуже приємно здивує (відео)

Чищення унітазу — не дуже приємна, але актуальна проблема у багатьох країнах світу. Часто її вирішують за допомогою спеціальних таблеток.

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Про свій метод чищення сантехніки розповіли автори каналу порад для дому.

Вони рекомендують виготовити для чищення спеціальні кульки з фольги. Зробити ці кульки для унітазу дуже просто. Знадобиться зубна паста, сода та пральний порошок.

Загорніть масу у фольгу (кожного інгредієнта по 2 столові ложки) й киньте у бачок. Тепер при кожному змиві унітаз очищатиметься, завдяки чому він надалі залишиться чистим. До того ж у кімнаті буде приємний аромат.

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Раніше ми розповідали, які речі можна прати у пралці, а які — категорично ні.

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