Ця смерть у росії змінить перебіг війни: українська астрологиня приголомшила прогнозом

Астрологиня Ольга Стогнушенко переконана, що на перебіг війни в нашій країні вплинуть трагічні події у рф. Також будуть зміни й в уряді росії, про це вона розповіла на ютуб-каналі.

ВІДЕО ДНЯ

«Хтось помре чи хтось вже помер або помре найближчим часом. Багато людей там залучено. Вони чиюсь смерть приховують або чекають на неї. В росії йде оновлення влади, й нам від цього класно. І все ж таки якесь зупинення війни станеться завдяки цьому. Може бути смерть людини в погонах. Може, це шойгу, можливо, хтось із наближених до путіна», — вважає Ольга.

Стогнушенко вважає, що у росії може хтось померти за допомогою лікарів. На її думку, хтось уже хворіє та медики готуються.

«Якісь дуже кардинальні, радикальні зміни будуть. Зміни, що відбуваються у кадрах у кремлі, — незаплановані події, тому що для них вони несподівані. Такі події призведуть до розколу в росії, у ній почнуть активно щось ділити. Не бачу масових протестів, але такі спалахи відбуватимуться», — сказала астрологиня.

Раніше відома тарологиня назвала дати, коли українцям слід бути обережними.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

329

Читайте нас у Facebook