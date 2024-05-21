39.59 / 40.09 42.93 / 43.59
Київ: +20
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гороскоп

Ця смерть у росії змінить перебіг війни: українська астрологиня приголомшила прогнозом

20:45 21 травня 2024
Ольга Стогнушенко

Астрологиня Ольга Стогнушенко переконана, що на перебіг війни в нашій країні вплинуть трагічні події у рф. Також будуть зміни й в уряді росії, про це вона розповіла на ютуб-каналі.

«Хтось помре чи хтось вже помер або помре найближчим часом. Багато людей там залучено. Вони чиюсь смерть приховують або чекають на неї. В росії йде оновлення влади, й нам від цього класно. І все ж таки якесь зупинення війни станеться завдяки цьому. Може бути смерть людини в погонах. Може, це шойгу, можливо, хтось із наближених до путіна», — вважає Ольга.

Стогнушенко вважає, що у росії може хтось померти за допомогою лікарів. На її думку, хтось уже хворіє та медики готуються.

«Якісь дуже кардинальні, радикальні зміни будуть. Зміни, що відбуваються у кадрах у кремлі, — незаплановані події, тому що для них вони несподівані. Такі події призведуть до розколу в росії, у ній почнуть активно щось ділити. Не бачу масових протестів, але такі спалахи відбуватимуться», — сказала астрологиня.

Раніше відома тарологиня назвала дати, коли українцям слід бути обережними.

РЕКЛАМА

Читайте також: Навіть не думайте з ними знайомитись: складено «антирейтинг» найбільш токсичних знаків зодіаку серед жінок

РЕКЛАМА

329

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

На грядці з томатами

Перше підживлення томатів після висадки в ґрунт: що додають у лунки автори каналу «Дім та присадибна ділянка»

Євгеній Музичук

Удар по престижу України на міжнародній арені: силовики намагаються відібрати активи в естонського інвестора

азовці здаються в полон

«Буданов сказав нам, що ми не готові почути всю правду»: порятунок життя захисників Маріуполя триває й через два роки після їхньої здачі в полон

томати

Приготуйте це для кожної лунки: ведуча каналу «СвітАлла» порадила, які речовини додавати при посадці томатів (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту