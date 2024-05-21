Туркі Аль аш-Шейх похвалився подарунками від Усика після бою з Ф'юрі (фото, відео)

Один із організаторів бою за титул абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі, в якому Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі, керівник державного управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх похвалився пам'ятними подарунками від українця.

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Олімпійський чемпіон Усик подарував чиновнику свій костюм, у якому він виходив на поєдинок в Ер-Ріяді, та боксерські рукавички з бою зі своїм автографом.

«Дякую Олександру Усику за чудові подарунки… Ви заслуговуєте на велику перемогу… Я збережу ці історичні подарунки для своїх онуків і розповім їм про історію цього бою», — написав Туркі Аль аш-Шейх у соцмережі.

До речі, сам Олександр Усик опублікував у Instagram відео, в якому показав, як зараз виглядає його обличчя після поєдинку, та подякував уболівальникам за підтримку.

«Трохи пройшло після бою, у мене зараз трохи пом'яте обличчя, але, слава Богу, перемога є, — сказав Олександр Усик. — Я хочу подякувати всім українцям, які за мене молилися, і тим хлопцям, які захищають нашу країну від ворога. Хочу подякувати кожній мамі, тату, дружині та всім нашим дітям, які зараз витримують цей великий тиск. Дякую всім, хто підтримує мене та мою країну, — для мене це дуже важливо, я це ціную. Слава Богу за все, слава Україні!»

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Нагадаємо, що бій-реванш Усик — Ф'юрі планують провести в Саудівській Аравії в ніч проти 13 жовтня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина Тайсона Ф'юрі написала зворушливе послання чоловікові після його поразки від Олександра Усика.

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Фото Instagram

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