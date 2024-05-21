Дитячі пригоди з Кейт: брат принцеси Уельської розкрив нові подробиці своїх мемуарів

Джеймс Міддлтон, молодший брат принцеси Уельської, розкрив нові подробиці своїх майбутніх мемуарів, які дозволять зазирнути в його дитинство з Кейт, дізнатися про його перебування як гостя на королівських весіллях і про візити до короля в Хайгроув, пише tatler.com.

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Підприємець довгий час тримав у секреті інформацію про свою сестру, принцесу Уельську, але, схоже, що в мемуарах він запропонує кілька дуже особистих історій про їхнє життя. В книзі будуть показані дитячі роки Джеймса, як він ріс разом з Кейт Міддлтон і Піппою Метьюз, живучи в Беркширі зі своїми батьками Майклом і Керол. В онлайн-описі зазначено: «У дитинстві Джеймс Міддлтон нічого не хотів так сильно, як мати власного собаку. Намагаючись знайти спільну мову у класі, Джеймс часто втікав у пошуках природи та тварин — мандрував сільською місцевістю Беркширу, лагодив іржаві двигуни, надавав допомогу пораненим тваринам і годинами гуляв на свіжому повітрі».

Далі автор пояснює, як мемуари будуть розповідати про «надзвичайний» зв'язок між Джеймсом і його цуценям Еллою, і продовжує: «Від їхнього чарівного знайомства, коли Джеймсу було лише 20 років, до відвідування королівських весіль і гостювання в Хайгроуві та Сандрінґемі, їхній шлях позначений любов'ю, вірністю і несподіваними поворотами долі».

Книга розповідає також історію кохання Джеймса та його дружини Алізе. Вони познайомилися в лондонському пабі, а одружилися в мальовничому селищі Борм-ле-Мімоза на Лазурному узбережжі у вересні 2021 року. Відтоді Алізе приєдналася до Джеймса у низці публічних заходів, у тому числі вони разом відвідали щорічну різдвяну службу Кейт Міддлтон.

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Книга розповідає також історію кохання Джеймса та його дружини Алізе

Хоча Міддлтони, як відомо, тримають свої стосунки з принцесою в таємниці, Джеймс кілька разів публічно хвалив свою сестру. Після того, як у березні вона оголосила, що проходить лікування від раку, Джеймс поділився дитячим знімком з Кейт, написавши: «За ці роки ми підкорили багато гір разом. Як сім'я ми піднімемося й на цю гору разом з тобою».

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Кейт Міддлтон тримається в тіні під час лікування від раку, але відомо, що вона має дуже близькі стосунки зі своєю родиною. Як повідомляється, її мати Керол перебуває з принцесою та принцом Вільямом, поки Кейт одужує. Тим часом Джеймс також є люблячим дядьком для принца Джорджа, принцеси Шарлотти й принца Луї, а також дітей своєї сестри Піппи Міддлтон — Артура, Грейс і Роуз.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що у королівській родині шукають заміну принцесі Уельській на час її лікування.

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