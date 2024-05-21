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Україна

«Може визначити подальшу долю війни»: в Польщі проаналізували ситуацію на Харківщині

20:02 22 травня 2024
депутат Сейму Польщі Павло Коваль

Найближчі тижні буде важко на Харківській ділянці фронту. Депутат польського Сейму Павло Коваль в інтерв’ю Espreso заявив, що зараз розпочався «харківський момент» цієї війни.

«Це означає, що відбувається ситуація, яка може визначити подальшу долю цієї війни і вирішити її надовго. Або путіну вдасться прорвати фронт, не дай Боже, чи де-факто відкрити новий фронт десь між Харковом і Сумами, або українці покажуть, на що вони здатні і захистять цей черговий шматок своєї землі. Це те, що ми будемо спостерігати в найближчі тижні. І в цьому суть цього харківського моменту. Якщо росіяни прорвуть фронт, то використають це як пропаганду проти української влади та суспільства, демонструючи їхню слабкість. Найближчі тижні означатимуть неспокій на харківській ділянці фронту, а також масштабні інформаційні операції проти України та Заходу».

Їх суть, додав Коваль, полягатиме в тому, що росіяни намагатимуться продемонструвати, ніби Україна не здатна впоратися у цій війні.

«Вони бачать, що українці чудово дають раду, що є лінії оборони, що все побудовано — окопи та інше. Але пропаганда буде весь час тиснути і пробувати послабити позиції України. Найголовніше — це забезпечення зброєю. Наразі важко оцінити, наскільки дорого коштувало зволікання з ухваленням рішення з боку спікера Палати представників США Джонсона. Якщо боєприпаси встигнуть доставити, то основні речі будуть зроблені».

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Раніше повідомлялося, що Харків вкотре атаковано КАБами і кількість постраждалих містян зростає.

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