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У переможців «Євробачення» забрали головний приз: в чому причина

15:50 20 травня 2024
Переможець «Євробачення-2024»&nbsp;— співак Nemo зі Швейцарії

Переможець «Євробачення-2024» — співак Nemo зі Швейцарії залишилися без нагороди. Артист, який називає себе небінарним, розповіли в ефірі Hits radio, що організатори забрали в них «Кришталевий мікрофон». Після того, як Nemo розбили переможний кубок просто на сцені, їм видали новий — запасний.

«Вони дали нам новий мікрофон, коли наш зламався. Потім вони забрали його, бо це був не офіційний приз, а запасний», — розповіли Nemo.

Вони кажуть, що не знають чому так сталося і коли зрештою зможуть отримати свою нагороду.

«Ми точно не знаємо, що трапилося, але він не в нашій валізі. Ми зараз працюємо над тим, аби забрати його знову. Ми правда не знаємо, де він зараз», — поділилися Nemo.

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Нагадаємо, після оголошення результатів Nemo не стримували емоцій. Вони вдарили кубком об сцену та розбили його.
Jerry Heil та Alyona Alyona посіли на конкурсі третє місце. Після конкурсу артистки презентували нову спільну пісню.

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Фото: eurovision.tv

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