лукашенко в інвалідному кріслі: лікарі розповіли, що чекає на диктатора

Азербайджанські ЗМІ показали кадри, де видно, з якими труднощами самопроголошеному очільнику білорусі лукашенку, який дозволив своїм військовим стріляти в мирних жителів, давалися прогулянки під час поїздки до президента Ільхама Алієва. На умовах анонімності медики прокоментували стан здоров'я білоруського диктатора, пише charter97.org.

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«Точно можна сказати, що є великі проблеми з опорно-руховим апаратом, колінний суглоб, мабуть, знищений. Ймовірно, є проблеми з хребтом. Це може викликати біль, неприємні моменти, які можна побачити на фото. Не думаю, що він у змозі повноцінно рубати дрова й грати в хокей», — сказав лікар.

За словами лікаря, у такому віці будь-які різкі рухи тіла можуть нашкодити. Навіть постановочні.

«У його випадку потрібні якісні фізіопроцедури під наглядом фахівців, спокій, плед і теплий чай. Другий момент — нервове виснаження. Людина постійно перебуває під пресингом. Від цього й всі ці тремори. Нервова робота. Може дійти до інвалідного крісла. Сьогоднішня медицина, звісно, творить дива».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що путін випадково видав серйозні проблеми зі здоров’ям.

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