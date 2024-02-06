Білоруським військовим дозволили стріляти в мирних жителів: лукашенко підписав указ

Самопроголошений глава білорусі лукашенко, який нещодавно погрожував Україні, дозволив військовим застосовувати вогнепальну зброю, спецзасоби, бойову й спеціальну техніку проти цивільного населення. Білоруський диктатор підписав відповідний указ. Як повідомляє «Белсат», лукашенко підписав декрет № 37 «Про внесення змін і доповнень до декретів президента республіки білорусь».

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«Військовослужбовці мають право застосовувати фізичну силу, спеціальні засоби, бойову й спеціальну техніку, а також зброю з урахуванням обстановки, характеру злочину та адміністративного правопорушення», — йдеться в указі.

Особа, проти якої може бути застосована зброя, додається в указі, «повинна бути проінструктована про таку можливість і їй має бути надано час для виконання вимог закону». Винятки робляться у випадках, коли «зволікання створює безпосередню загрозу життю військовослужбовця або інших громадян, або може призвести до інших тяжких наслідків».

У разі застосування зброї військовослужбовець зобов'язаний надати допомогу пораненому.

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На цей випадок також звернув увагу незалежний медіапроєкт «Білоруський Гаюн», який відстежує переміщення військ і озброєнь на території білорусі. Як повідомлялося, згідно з новим указом, військовослужбовець зможе застосовувати вогнепальну зброю проти громадянина, не несучи при цьому відповідальності за отримані поранення або смерть цивільної особи.

«За останні роки лукашенківські силовики й військові неодноразово застосовували зброю проти білорусів, що призводило до серйозних поранень, а іноді навіть до смерті», — нагадує «Білоруський Гаюн».

У 2020 році в Бресті було вбито протестувальника Геннадія Шутау. Як пізніше з'ясувалося, його застрелив у потилицю капітан Сил спеціальних операцій Раман Гаврилов.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що білорусь будує нове військове містечко за 40 км від кордону з Україною. На думку колишнього білоруського офіцера, який нині воює у складі полку імені Калиновського Збройних Сил України, це містечко можуть використати у разі нападу на Україну з півночі з метою захоплення Чернігова.

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