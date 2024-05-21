«Господарі» та «слуги»: астрологи розповіли, хто із знаків зодіаку кому підпорядковується

Астрологи, які раніше склали «антирейтинг» найбільш токсичних знаків Зодіаку серед жінок, вважають, що перш ніж вступати з кимось у стосунки, людині варто не лише поцікавитися, під яким сузір'ям народився її обранець, а й ознайомитись із зодіакальною ієрархією.

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Астрологи розказали, кому підпорядковується той чи інший знак Зодіаку.

Терезам підкоряються Риби

Попри те, що у своєму житті Терези насилу приймають будь-які рішення, вони мотивують Риб, завдяки чому ті з легкістю розбираються з усіма своїми проблемами, інформує Ukr.Media.

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Діві підпорядковується Водолій

Вітряний Водолій справді готовий слухати серйозну та раціональну Діву. Так, можливо, деякі її правила йому не сподобаються, але тоді він може ненадовго збунтуватися.

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Леву підпорядковується Козеріг

Здається, що гордий Козеріг завжди прислухатиметься тільки до себе, але насправді у Леві він бачить більше авторитету.

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Раку підпорядковується Стрілець

Хоч Стрілець і звик бути волелюбним, йому потрібне щось приземлене, наприклад, Рак, який більше схильний до сімейного життя і дає Стрільцеві певну опору.

Близнятам підкоряється Скорпіон

Таємничий Скорпіон готовий грати за правилами Близнят, тому що вони не погоджуються танцювати під його дудку, їх розташування важко досягти.

Тельцю підпорядковуються Терези

Ці знаки Зодіаку схожі один на одного, але, на жаль, це не робить їхні стосунки щасливими. Терези готові підкоритися Тельцю, але лише тому, що для них він є важким знаком Зодіаку, вони не можуть протистояти йому.

Овну підпорядковується Діва

Земний знак Зодіаку відрізняється своїм неконфліктним характером, але при цьому Діва не надто емоційна. Вона готова підкорятися Овну, якщо він допоможе їй стати відкритішою.

Рибам підпорядковується Лев

Попри те, що Риби здаються Леву надто меланхолійними та спокійними, він не може протистояти їхній чарівності, а тому піде на все, щоб їх завоювати.

Водолію підпорядковується Рак

Найчастіше Рак веде спокійне, розмірене життя, що йому не подобається, він захоплюється Водолієм і його потягом до свободи.

Козерогу підпорядковуються Близнята

Повітряні Близнята не вміють бути меркантильними та педантичними, саме ці якості захоплюють їх у Козерозі. Близнята самі не можуть пояснити, чому їм так подобаються представники земної стихії.

Стрільцю підпорядковується Телець

Стрілець не може жити без волі, а Тельцям подобається, що цей знак Зодіаку постійно змінюється, чогось прагне, вони хочуть бути схожими на нього.

Скорпіону підпорядковується Овен

У таких відносинах Скорпіон завжди домінуватиме, адже він не готовий звертати увагу на спалахи гніву Овна, тому доведеться грати за правилами водного знака Зодіаку.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи розповіли, у які роки життя кожен знак зодіаку має шанс змінити долю та назвали знаки зодіаку, представники яких брешуть частіше за інших.

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