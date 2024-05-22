До п'ятниці — дати, в яку збігаються дві перших і дві останніх цифри (24.05.2024) і легко виконуються бажання, залишається ще два дні, і українці можуть зайнятись більш «буденними» справами.

ВІДЕО ДНЯ

Сьогодні, наприклад, можна подумати про те, які культури посадити на городі у найближчі дні, або оцінити потребу в «генеральному прибиранні» з миттям сантехніки на вихідних. Всі ці дії можливі, і залежать лише від вашого бажання, стверджують астрологи.

Овен

Сьогодні ви можете по іншому подивитися на якусь ситуацію. Можливо, це станеться через якісь новини, вам розкажуть таємницю, або до вас дійдуть плітки. Це слушний день для важливих переговорів, пояснень із партнером, як в особистому житті, так і професійному, а також із кимось із колег.

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Телець

Гарний день для взаємодії з людьми. Ви сьогодні можете донести свої думки, ідеї, пропозиції до керівництва, колег, близьких. Хтось вирішуватиме юридичні справи, відвідуватиме державні установи. Кохана людина або друзі можуть поділитися планами, які здадуться вам цікавими.

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Близнюки

У Близнюків, можливо, буде багато роботи 22 травня. На когось покладуть додаткові обов'язки, на інших — відповідальність, тобто може бути як підвищення на посаді, так і розширення кола завдань, які належить вирішити. Приділіть увагу здоров'ю. Хороший день для лікування зубів, тільки не вечір.

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Рак

Гарний день для творчої діяльності, романтики. Якщо покличуть на побачення, то погоджуйтеся. Є шанс познайомитися сьогодні з людиною, у якої будуть серйозні наміри щодо вас. Хтось плануватиме відпустку, купуватиме квитки, бронюватиме житло, розмірковуватиме, що відвідати в далекій поїздці.

Лев

Ви можете зайнятися перестановкою меблів або внести ще якісь зміни у свій дім, наприклад, купіть техніку, текстиль. Для когось це буде часом початку ремонту або будівництва, наприклад, садового будиночка, сараю, житлового будинку. На роботі добре б вибудовувати довірчі, шанобливі стосунки з колегами.

Діва

Активний день чекає на Дів. Хтось буде продуктивно займатися інтелектуальною працею, інші переміщатися містом. Буде багато спілкування, як по роботі, так і в особистому житті. Добре сьогодні зустрічатися з братами, сестрами, друзями. Навчання даватиметься легше, інформація залишиться в пам'яті надовго.

Терези

22 травня Терези вирішуватимуть фінансові питання, активно включатимуться в роботу. День досить продуктивний. Сприятливо сьогодні купувати меблі та інші речі, у яких довгий термін служби, а також здавати медичні аналізи, проходити огляд. Деяких очікує премія від керівництва за добре виконану роботу.

Скорпіон

Ви можете серйозно підійти до зміни своєї зовнішності. Як помічник може бути: перукар, майстер манікюру, продавець одягу, косметолог та інші люди, за допомогою яких зможете внести перетворення. Ваша кохана людина гідно оцінить ваші старання. Також це вдалий день для творчості та її реалізації.

Стрілець

Для Стрільця день підійде для відпочинку більше, ніж для роботи. Не варто перевантажувати себе додатковими обов'язками, але виконуйте роботу якісно. Сприятливо сьогодні займатися прибиранням будинку, позбуватися непотрібних речей. Душевно пройде розмова зі старшим родичем, можливо, ви будете згадувати минуле.

Козоріг

22 травня у Козорога буде активний день. Ви будете багато переміщатися містом або спілкуватися, брати участь в обговореннях, переговорах. Навіть удома з рідними розмови матимуть більш практичний характер. Хороший день для відвідування громадських заходів, конференцій, особливо якщо там можна познайомитися з корисними для вас людьми.

Водолій

Робота займатиме більше часу, ніж зазвичай. Вирішення фінансових питань буде вдалим. Хороший день для покупок, необхідних для роботи, наприклад, ділового костюма, канцелярії, годинника тощо. Можуть відбутися зміни на роботі. Вдалий день для поліпшення стосунків із батьками, зателефонуйте їм.

Риби

Сьогодні ви будете налаштовані серйозно на отримання необхідної для вас інформації. Це може бути як самостійне навчання, читання потрібної літератури, так і вступ на курси. Сприятливо займатися плануванням відпочинку, відрядження, вирішенням юридичних питань, відвідувати державні органи.

Вечір представникам всіх знаків Зодіаку, певно, краще присвятити прослуховуванню нової української музики, розпочавши його з пісні про жахливі реалії, в яких скоро можуть скоро опинитися багато українських чоловіків. На жаль.

Звичайно, подібні події не можуть не доводити до сліз навіть представників журі відомого конкурсу.

В той же час не можливо уявити, що б сказали шановні дяді та тьоті, якби почули виконання цієї пісні «в оригіналі» — коли її співала співачка-любителька «більш зрілих» чоловіків.

До того ж сьогодні варто послухати співачку YAROMIYA, яка вперше показала в кліпі свою зовсім дорослу доню.

І харків'янку Колу, яка зізнається в тому, що не зовсім розуміє, чому чоловік з її рідного міста приділяє не надто багато часу почуттям — які там ще можуть бути «повітряні тривоги», коли палає кохання?

На щастя, всі описані вище «жахи» виліковує матуся (вже майже трьох) дітей Джамала, яка своїм прикладом доводить, що українці — велична нація, якій по силам продовжити життя на Землі всупереч різним путінам-дугіним та подібним до них карликам.

І що нелюдську боротьбу з ворогом ми обов'язково виграємо — адже в яких ще країнах є такі відчайдушно-красиві жінки та дівчата, а також такі неймовірно-красиві хлопці та чоловіки, як Volkanov? Успіх однозначно буде за нами, адже «Перемога» — це не тільки «Вікторія», «Людмила», чи «Соня» — але й «Анастасія», «Злата», «Катерина» чи «Мирослава» — будь-яке київське, закарпатське, дніпропетровське, чи будь-яке інше українське ім'я.

А ще не слід забувати, що навіть посеред воєнного лихоліття кожен знак зодіаку має шанс змінити долю у певні два роки.

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