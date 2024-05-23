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Соус із сушених помідорів та моркви: бюджетно та апетитно

20:18 25 травня 2024
Соус із сушених помідорів та моркви

Коли до справжніх, бюджетних помідорів ще далеко — час варити соус з сушених томатів. Він чудовий — з таким насиченим помідоровим смаком. Дуже добрий до м’яса, піци, лавашу і інших ваших улюблених страв, ділиться кулінарка Любов Біріна, яка раніше давала рецепт домашньої курячої ковбаси.

Складники:

  • Морква — 500 г
  • Вода — 2 л
  • Сушені помідори — 100 г
  • Лимонна кислота — 5 г
  • Цукор — 450 г
  • Сіль — 50 г
  • Коріандр сухий, мелений — 10 г
  • Чілі — 10 г
  • Сухий часник — 15 г

Приготування:

Моркву порізати кружальцями, залити водою. Довести до кипіння, вогонь зменшити, варити без кришки до м’якості. Додати сушені помідори, лимонну кислоту, цукор, сіль. Прикрити кришкою і варити на невеликому вогні до набухання помідорів (плюс\мінус пів години). Додати приправи. Проблендерувати. Знову довести до кипіння. Гарячий соус розфасувати в простерилізовані (ще гарячі) банки, закупорити простерилізованою (гарячою) кришкою. Залишити охолоджуватися. Помістити в холодильник.

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Вихід: 5 банок (0.5 л).

Нагадаємо рецепт соусу із м’ятою, петрушкою та кінзою.

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