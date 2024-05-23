Соус із сушених помідорів та моркви: бюджетно та апетитно
Коли до справжніх, бюджетних помідорів ще далеко — час варити соус з сушених томатів. Він чудовий — з таким насиченим помідоровим смаком. Дуже добрий до м’яса, піци, лавашу і інших ваших улюблених страв, ділиться кулінарка Любов Біріна, яка раніше давала рецепт домашньої курячої ковбаси.
Складники:
- Морква — 500 г
- Вода — 2 л
- Сушені помідори — 100 г
- Лимонна кислота — 5 г
- Цукор — 450 г
- Сіль — 50 г
- Коріандр сухий, мелений — 10 г
- Чілі — 10 г
- Сухий часник — 15 г
Приготування:
Моркву порізати кружальцями, залити водою. Довести до кипіння, вогонь зменшити, варити без кришки до м’якості. Додати сушені помідори, лимонну кислоту, цукор, сіль. Прикрити кришкою і варити на невеликому вогні до набухання помідорів (плюс\мінус пів години). Додати приправи. Проблендерувати. Знову довести до кипіння. Гарячий соус розфасувати в простерилізовані (ще гарячі) банки, закупорити простерилізованою (гарячою) кришкою. Залишити охолоджуватися. Помістити в холодильник.
Вихід: 5 банок (0.5 л).
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