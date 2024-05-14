Соус із м’ятою, петрушкою та кінзою: ідеальний до шашлику

Весна та літо — ідеальний час для шашлику. Але до всякого м'яса, як відомо, потрібен соус. Це може бути кетчуп, аджика чи ткемалі. Усі ці соуси сьогодні можна придбати в магазині. Але домашній соус — це найкраще, що можна придумати. У нього смак і аромат свіжості, а головне: він на сто відсотків натуральний, а це дуже важливо для здоров'я.

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Спробуйте приготувати — це нескладно.

Рецептом соусу з м'ятою, кінзою, базиліком, петрушкою та іншою зеленню поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

- Цей простий у приготуванні й ароматний соус насичений смаком зелені, — каже Елла Іванова. — У ньому багата палітра відтінків. Він гарний на вигляд і апетитний.

Соус для м'яса РЕКЛАМА Зелень — петрушка, м'ята, кінза, базилік (за смаком)

1 перчик чилі

2−3 зубчики часнику

1 столова ложка винного оцту

1 чайна ложка цукру (якщо бажаєте)

Сіль за смаком

100 г соняшникової або оливкової олії

Зелень подрібнити ножем, додати часник і перчик чилі, потім винний оцет і олію (соняшникову або оливкову).

І смачного!

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Нагадаємо рецепт приголомшливо апетитного шашлику без мангала, вугілля і виїзду на природу.

Фото з альбому Елли Іванової

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