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Дрони ГУР атакують Татарстан: під ударами Казань та Нижньокамськ

16:56 23 травня 2024
Дрони

В російському Татарстані вдень 23 травня триває операція Головного управління розвідки МОУ з ураження об’єктів військово-промислового комплексу рф за допомогою безпілотників. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, інформує «Українська правда».

За словами джерела, ударні дрони вже досягли Казані та Нижньокамська, де розташована низка стратегічно важливих підприємств, продукція яких використовуєтья у воєнній галузі.

За інформацією місцевих ЗМІ, вибухи лунають в Нижньокамську. Також відбувається евакуація співробітників із Нижньокамської ТЕЦ, «Нижньокамськвуглецю», «Оргсинтезу», «Танеко», «Таиф-НК», «Нижньокамськнафтохіму» та «Нижньокамськшини».

Через атаку українських безпілотників припиняли роботу обидва аеропорти російського регіону — в Казані та Нижньокамську.

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Інформація про результати ураження обʼєктів уточнюється.

Як писали «ФАКТИ», днями дрони СБУ навідалися на ще одну нафтобазу в росії.

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