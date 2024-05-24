«Скрутила російських окупантів»: Руслана вразила потужним кліпом

У свій день народження популярна українська співачка, переможниця «Євробачення-2004» Руслана випустила потужний кліп на пісню «Буйна». Її автором стала сама Руслана та її чоловік та продюсер Олександр Ксенофонтов. Режисурою відео також займалась Руслана. «Буйна», яка написана у стилі нео-етно-денс, стане частиною майбутнього шоу співачки «Wild Heart».

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Для зйомок відео, які проходили на початку 2024 року, була використана металева конструкція всередині якої знаходиться сама співачка, що «бореться» з залізним ланцюгом та показує мистецтво володіння мечами. До речі, за словами Руслани, це була не бутафорія, а справжня сталева зброя. Металева кімната була розташована в домашній студії Руслани і за авторським задумом повинна відображати оригінальний металевий біт.

«Залізний ритм став основою всього, що я хочу створити в музиці, — сказала Руслана, презентуючи кліп. — Саме на цю ідею я зробила всю ставку. Якщо „фішкою“ „Диких танців“ вважалися ритми, що були безпосередньо взяті з Карпат то в Iron Beat будуть біти із заліза. „Буйна“ — це емоція. Емоція „гатити“ по всьому металу одразу і по максимуму».

Шанувальники Руслани під відео привітали співачку з днем народження, назвав її «нестримною козачкою».

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«Як завжди, шалена енергія від Руслани! — написали у коментарях. — Нестримна козачка!»

«Як завжди енергійно і несамовито!» — були вражені слухачі.

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«Круто, — привітали Руслану з новою роботою. — Я так розумію російських окупантів Руслана скрутила в металевих листах (як в килимах) і підвисила на ланцюгах, а їм там тісно, і вони хочуть звідти вибратись».

Нагадаємо, Руслана змушена була перенести своє повернення на велику сцену через афериста.

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